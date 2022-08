Aunque envió a la papelera archivos importantes del área de recursos humanos de la empresa en la que trabajaba tras enterarse de que sería despedida, una mujer fue absuelta por la Corte Suprema del delito de daño informático, al considerar que aunque ella movió 64 archivos a la papelera del ordenador, estos permanecieron intactos por lo que solo se trató de un cambio de lugar de los documentos.



Este fue el caso que estudió la Sala de Casación de la Corte Suprema en una impugnación especial del caso de una mujer que en primera instancia fue absuelta pero, en segunda, condenada por el Tribunal de Bucaramanga.



Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2015, cuando la mujer fue notificada por la empresa para la que laboraba de que sería despedida por decisión unilateral. Ese día la trabajadora manipuló el servidor que almacenaba la información del área de recursos humanos y movió 64 archivos desde su ubicación en una carpeta compartida denominada NAS hasta la papelera de reciclaje.



Cuando la persona que la remplazó llegó al cargo y se dio cuenta de que los archivos no estaban lo notificó a la empresa, que procedió a ordenar que no se manipulara más el equipo y a denunciar a la mujer ante la Fiscalía por daño informático.

En primera instancia ella fue absuelta pero en noviembre del 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga la condenó a 48 meses de cárcel y una multa de 100 salarios mínimos mensuales.



No obstante, la mujer impugnó la decisión y la Corte terminó por concluir que ella no incurrió en daño informático por "borrar" datos puesto que los mismos siempre estuvieron en el computador, solo que en una ubicación diferente -la papelera de reciclaje- por lo cual había atipicidad del delito.



En su análisis la Corte Suprema recordó que la conducta de daño informático por borrar datos se configura cuando estos se desaparecen o quitan de modo definitivo del sistema donde estaban, lo cual no pasó en este caso pues los archivos estaban en la papelera de reciclaje y podían ser recuperados si el empleador no hubiera ordenado apagar el computador y no manipularlo más.

Así, para la Sala Penal la mujer lo único que hizo fue "trasladar 64 archivos desde la carpeta NAS a la 'papelera de reciclaje' del equipo servidor, la totalidad de los cuales permaneció inalterada", se lee en el fallo.



Por ese motivo no se puede afirmar que la acusada 'borró' datos informáticos porque ni estos desaparecieron del dispositivo ni se tornaron ilegibles, "la razón por la que no fueron restaurados a su ubicación original de manera inmediata fue que los directivos de la empresa impidieron cualquier intento de hacerlo. De esa manera, la eventual afectación a la disponibilidad de los datos no obedeció al comportamiento de la procesada sino a una medida de su empleador", expuso el alto tribunal.



Así, la Corte sentenció que la conducta de trasladar los archivos desde una carpeta compartida hasta la 'papelera de reciclaje', en el mismo disco duro, es atípica frente al delito de borrar datos informáticos.

