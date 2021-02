Abren proceso penal contra el senador Ernesto Macías en Corte Suprema

La polémica entrevista de Juan Carlos Vélez Uribe, exgerente de la campaña por el 'No' en el plebiscito por la paz de 2016, en la que aseguró que la estrategia para ganar había sido que la gente "saliera a votar verraca", no solo causó malestar en el uribismo, sino que terminó en un proceso penal por el que tendrá que responder uno de los senadores de ese movimiento ante la Corte Suprema de Justicia.



Esto, porque en su momento, el legislador Ernesto Macías Tovar señaló que Vélez Uribe le había mentido al país en la entrevista, y que había consumido licor cuando la concedió.



Por esa acusación, el exgerente de la campaña del 'No' decidió denunciar a Macías y, luego de tres años, el proceso llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal abrió un proceso penal y llamó a indagatoria al senador Macias, como presunto autor del delito de injuria. La diligencia será el próximo 12 de febrero.



Según se ha conocido, denunciante y denunciado no conciliaron ante la sala. No obstante, después de analizar el caso y adelantar averiguaciones, la corporación se inhibió de abrirle investigación al senador Macias por calumnia.

