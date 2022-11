El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato en contra del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el fin de que entregue información relacionada a los contratos de vacunas contra el covid-19.



La decisión se tomó luego de que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción interpusiera ante el Tribunal un recurso de insistencia en el que pedía respuesta al pedido de que los contratos salgan a la luz pública.



El recurso del Instituto llegó al Tribunal el pasado 18 de noviembre, en el que se manifestó que a la fecha no habían recibido la documentación de la entidad requerida que permitiera "garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, e insistió en adelantar el trámite de desacato", dice en el auto de cinco páginas conocido este lunes.



Para la Sección Primera, con ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, la autoridad ha manifestado reparos frente a la entrega de la información respectiva, los cuales no han sido subsanados pese a haberle otorgado un término más que razonable para hacerlo, e incluso se abstuvo de pronunciarse respecto al último requerimiento realizado no obstante las advertencias hechas en varias providencias durante el último año, de lo que se desprende el incumplimiento a la orden judicial y la dilación en su ejecución".



En la decisión, el Tribunal subraya que el director de la Ungrd -que actualmente es Javier Pava- tiene su derecho a la defensa, y que tendrá tres días a partir de la notificación para solicitar la información que se requiere.



Ese pleito judicial se da luego de que el Consejo de Estado le diera la razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual sí tuvo la potestad para ordenar que es válido conocer los detalles de los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19 en la pandemia.



En la decisión del alto tribunal, quienes salieron perdiendo fueron el Ministerio de Salud y la Ungrd. Este último alegó que no se podía revelar la información sobre contratos de vacunas anticovid porque se podía incurrir en una violación de las cláusulas de confidencialidad obrantes en el acuerdo contractual celebrado con las farmacéuticas.



