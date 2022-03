Hace menos de un mes, la Corte Constitucional, en una histórica decisión, despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, tras estudiar demandas que pedían que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no fuera un delito, citando las barreras que había para las tres causales legales que la permitían desde 2006.



El fallo generó el rechazo de sectores que se oponen al aborto, pero también fue celebrada por miles de mujeres como un avance en la protección de sus derechos.



Una de las personas que celebraron la sentencia fue Sol*, una joven que, cuando tenía 19 años, enfrentó barreras para acceder legalmente a una IVE por la causal de riesgo para la salud.

En entrevista, cuenta su historia y lo que significa para ella la esperanza de que con la sentencia ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que ella vivió.

¿Cómo era su situación cuando decidió buscar una IVE?

Desde un principio estaba negación porque tuve un retraso de varias semanas, pero en ese momento estaba terminando el semestre y asumía que los mareos, el cansancio, todo, era por la ansiedad y el estrés que estaba manejando en estos momentos. Lo asumí así porque mi cuerpo también tiene estos síntomas cuando está pasando por situaciones de estrés.



Cuando tuve el retraso le comenté a la persona con la que había terminado y este sujeto me empezó a presionar que me hiciera una prueba, yo no le quise hacer caso porque pensaba ‘yo no puedo estar embarazada, se suponía que el man era estéril’, el man me dijo que era estéril, incluso me mostró un papel médico, un montón de cosas.

Un grupo de feministas reclama por la despenalización del aborto.

¿Cómo se enteró de que sí estaba en embarazo?

Pasaron varios días hasta que fue tanta la presión de este man que yo decido hacerme la prueba y de una me marca positivo, luego me hice la prueba de sangre y en efecto salió positiva. Para ese momento yo tenía 7 semanas de embarazo. Tan pronto me enteré, le pregunté a una amiga que recién nos había compartido su experiencia de aborto qué podía hacer, ella me recomendó ir a Profamilia.



Yo soy de Duitama pero en ese momento estaba estudiando en Tunja, iba como en cuarto semestre (de la universidad), fui a Profamilia ahí y me corroboraron y de una me dijeron que mi EPS tenía convenio; de una vez me dijeron que yo tenía que elegir un método de planificación, yo en ese momento no sabía de métodos de planificar, tampoco me los explicaron, pero tuve que elegir al azar uno para que me pudieran aprobar el procedimiento de la IVE.



Así fue que inicié el procedimiento, todo fue muy rápido. No me di el tiempo para procesar que estaba embarazada, procesar que quería abortar, para procesar de dónde iba a sacar la plata, para procesar todas las decisiones que debía tomar, los cuidados, todo fue muy rápido también por la presión del man.

No me di el tiempo para procesar que estaba embarazada, que quería abortar, procesar de dónde iba a sacar la plata, todas las decisiones que debía tomar, los cuidados, todo fue muy rápido FACEBOOK

¿Cuál era su contexto socioeconómico?

Ese momento fue difícil, yo estaba estudiando, dependía económicamente de mis padres, no tenía plata para acceder de manera privada o incluso, con el convenio con la EPS que finalmente me lo aprobaron, no tenía plata para lo que implicaba un aborto.



No tenía plata para las toallas, la alimentación, nada, y en ese momento yo vivía en una residencia estudiantil y no me podía hacer el aborto ahí porque vivían varias amigas de mi hermana, se compartía el baño y la habitación, entonces no me podía arriesgar a que alguien se enterara. Yo en ese momento no le conté a nadie más aparte de la amiga que me dijo que fuera a Profamilia, y el man. Nadie más sabía.



Por no tener la capacidad económica me tocó empezar a pedir dinero prestado para poder solventar, porque el man en ese momento no tenía plata y me dijo que yo consiguiera prestado y que él después me devolvía la mitad, porque el acuerdo al que llegamos fue ese, pero el man finalmente nunca me ayudó.

¿Cómo fue la atención médica?

Cuando comencé el procedimiento no le había contado a nadie pero al final me tocó contarle a un compañero de la universidad. Primero le había dicho a una amiga, pero ella viajaba y no podía dejarme las llaves, y me tocó decirle al compañero, pues él vivía solo, para que me dejara quedar en su casa y decirle que era para eso; él me dejó, entonces me hice el procedimiento allá.

Protesta en favor de la despenalización del aborto.

El man del que había quedado en embarazo estuvo ahí pero no asumió la responsabilidad, no hubo un acompañamiento real, prácticamente yo viví mi proceso sola, al lado de personas que no sabían cómo asumir estos procesos, y yo tampoco sabía.



En Profamilia me dieron las pastillas y me dijeron que si presentaba mucho sangrado, me fuera al hospital, pero no me dijeron nada más en términos de cuidados. En ese momento intenté llevar la cosa por medio de búsquedas de internet, averiguar una que podía comer, qué cosas eran normales... Hoy ya me doy cuenta de que yo encontré información falsa que puso en riesgo mi vida.



Mi situación emocional en ese momento era terrible, saber que estaba embarazada fue terrible y más saber que estaba en embarazo de este sujeto, que no me acompañó, me dejó sola y me violentó de muchas formas. Eso hizo que, no sé, como que el procedimiento saliera mal, yo empecé a sangrar demasiado desde el primer momento, los dolores no disminuían, me desmayé muchas veces pero yo lo normalicé hasta que después de 4 días ya no me podía aguantar el dolor y decidí ir a una clínica.

No fui antes porque tenía miedo de ir a un centro hospitalario, intenté buscar otras formas pero a los cuatro días el dolor no pude aguantarlo más y me tocó irme para una clínica en Tunja. En ese momento pensé ‘yo lo estoy haciendo bajo la legalidad’ y en efecto dije eso, que estaba en medio de un aborto. Desde el primer momento me miraron súper feo, me pusieron a esperar y hubo gente que llegó mucho tiempo después que yo y los atendían primero que a mí, hasta que un punto en que ya me estaba retorciendo mucho dolor ahí sí me atendieron, en el triaje me hicieron explicar todo, a ver si sí era verdad que yo lo había hecho desde la legalidad.

Tuve que pedir el favor de que me llevaran los papeles porque me dijeron: ‘tiene que demostrarnos que sí lo está haciendo bajo el modelo de causales, porque si no nosotros ya vamos a llamar a la Policía’. Todo el tiempo me amenazaban con que me iban a llamar a la Policía porque abortar era un delito. Mostré los papeles y aún así me decían todo el tiempo que si no los había falsificado.

¿Cómo recibe el fallo de la Corte después de haber pasado por un proceso y haber enfrentado barreras?

Tuve muchas emociones. Sentía rabia del recuerdo que vino de la situación que viví, pero sobre todo sentía felicidad, lloré mucho, afortunadamente pude celebrarlo con mis amigas y fue bonito. Se me hace tan bonito pensar que probablemente haya más garantías para que otras mujeres, niñas o adolescentes ya no tengan que pasar por esas cosas que yo viví. Es algo que me ha hecho muy feliz también porque lo he sentido como un pedacito de reparación hacia mi vivencia.



En definitiva es una deuda histórica, a pesar de que la apuesta debe ser lograr una despenalización total, porque el hecho de que sea 24 semanas sigue limitando la decisión de las mujeres.

¿Cuál cree que es el impacto de esta decisión para mujeres que puedan estar en la misma situación en la que usted estuvo?

Siento que el hecho de que esté despenalizado hasta las 24 semanas y después aplique el modelo causales hace que ya no tengan de dónde agarrarse para amenazarla a una o negarle un servicio, como a mí me pasó. Estas cosas ya no van a pasar, ya no tienen de dónde agarrarse para amenazarnos con que nos van a enviar a la Policía. Siento que ese es el mayor impacto para pararnos muy duro frente a las negligencias que a veces nos ponen.

Es una deuda con aquellas mujeres que hemos abortado y sufrido negligencias, con aquellas que han muerto en medio de un aborto inseguro, con aquellas que han ido presas por decidir sobre sus cuerpos FACEBOOK

Y creo que esa es la tarea más importante ahorita, que en todos los territorios estemos compartiendo la información de que es legal, de que está despenalizado hasta las 24 semanas, de cómo se accede, porque en definitiva si una no tiene la información ya representa una barrera, y cuando una no tiene la información permite muchas situaciones de violencia, porque así me pasó a mí por yo no saber ni tener a alguien que supiera.

En el país existe una estigmatización hacia las mujeres que deciden terminar su embarazo, ¿cree que esta decisión pueda cambiar eso?

Creo que la decisión de la Corte puede aportar a cambiar la estigmatización pero no del todo. Siento que aún nos falta mucho camino para que eso cambie totalmente.



La penalización jurídica va de la mano de la penalización social y creo que en definitiva las mujeres tendremos más herramientas y es importante fortalecer la pedagogía, romper barreras y no naturalizar que nos nieguen un servicio, no naturalizar que un personal de salud no nos quiera atender; y creo que es importante denunciarlo porque a veces o nos quedamos callados o minimizamos esas situaciones, creo que empezar a hablar y denunciar ayuda a que también se vaya rompiendo la estigmatización.

¿Cuál es su opinión sobre la criminalización de mujeres por abortar?

Yo creo que la despenalización del aborto es una deuda histórica y no solamente en Colombia sino en América Latina, es una deuda con aquellas mujeres que hemos abortado y hemos sufrido negligencias, con aquellas mujeres que han muerto en medio de un aborto inseguro, con aquellas mujeres que han ido presas por decidir sobre sus cuerpos.



Creo que ninguna mujer, niña, adolescente, hombre trans, o persona no binaria debe ir presa por su autonomía, ni tampoco someterse a abortos inseguros que le impliquen la muerte, secuelas físicas o emocionales, sino que es importante que nuestros procesos estén llenos de garantías.



A pesar de que yo no fui a la cárcel, me sentí criminalizada con el hecho de que me amenazaran con llamarme a la Policía, y creo que es importante romper con estas cosas porque de por sí es complejo enterarse de un embarazo no deseado para que el sistema de salud, el Estado, el personal de salud, y la gente en general nos esté poniendo más piedras en el camino para que nos vayamos cayendo y salgamos rotas de ahí. Yo he conocido experiencias de mujeres que han vivido sus abortos de manera cuidada en un acompañamiento, y creo que es la experiencia que todas deberíamos poder tener.





*Seudónimo para proteger la identidad de la mujer, quien ha recibido acompañamiento en su caso de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Mujer, del movimiento 14 por Colombia, frente a la sede de la Corte Constitucional.

‘Se requiere una política pública integral’: Causa Justa

En la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24, la Corte Constitucional también exhortó al Congreso a expedir una regulación integral sobre el acceso a este servicio de salud.



Laura Gil, médica ginecobstetra cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, y vocera del movimiento Causa Justa, que interpuso la demanda ante la Corte, explicó la importancia de que el servicio de IVE sea integral.



“La política pública que debe expedir el Congreso debe tener atención pos-IVE, incluyendo atención psicosocial, pero también productos de higiene menstrual y cuidados óptimos. Además de lo obvio: un servicio universal, gratuito y de calidad”, indicó.

Explicó, por ejemplo, que Sol* se demoró dos semanas en acceder a la IVE porque, de un lado, hubo unos problemas iniciales con el copago, y de otro, porque necesitaba conseguir los recursos para cubrir su alimentación durante los días posteriores, cubrir las toallas higiénicas del posprocedimiento y buscar un lugar donde ella se sintiera segura y tranquila para hacerlo.



Añadió que en el caso de la joven también hubo una falta de explicación sobre los métodos anticonceptivos a los que podía tener acceso después del procedimiento, por lo cual destacó: “Es importante que la política pública integral incluya información sobre métodos anticonceptivos, pero también políticas en materia de planificación familiar”.

En Twitter: @MIOF_

Redactora de Justicia

justicia@eltiempo.com