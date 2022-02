Este lunes, en una decisión histórica en el país, la Corte Constitucional determinó que el aborto no es un delito cuando se practica hasta la semana 24 de gestación, y que, a partir de ese momento, solo será delito cuando suceda fuera de las tres causales legales que ya regían.



La decisión se dio tras estudiar una demanda del movimiento Causa Justa, que pedía que se eliminara de plano el delito de aborto. Aunque esto no sucedió, voceras del movimiento celebraron la decisión que tomó este lunes la Corte como un avance importante.



"Sin duda es un avance histórico, Colombia se pone a la vanguardia, es la legislación más avanzada en América Latina", expresó Mariana Ardila, vocera de Women's Link Worldwide, una de las organizaciones que integran Causa Justa.



Ardila añadió que desde el movimiento seguirán luchando en la necesidad de eliminar por completo el delito de aborto, pero reconoció: "Hoy se ha cambiado la historia. Muchas niñas y mujeres que sufrían las barreras para acceder a un aborto ya no tendrán que sufrirlas".



En el mismo sentido, explicó que el sistema de salud y las autoridades tendrán que trabajar para asegurar que las 24 semanas que determinó la Corte sí se cumplan y que "todas las mujeres puedan llegar a los servicios de salud y tener servicios seguros. Ese es el trabajo a partir de hoy", explicó.



Por último, indicó que el hecho de que siga existiendo un delito va a implicar que puedan presentarse barreras, pero que las organizaciones que integran Causa Justa seguirán luchando para que sean las más mínimas posibles.

Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, otra de las organizaciones de Causa Justa, también indicó que reciben con mucha alegría la decisión de la Corte.



"El plantemiami de Causa Justa era eliminar el delito, pero hay que reconocer igualmente que 24 semana es un gran paso. Vamos a estar muy atentas y comprometidas a que se implemente esta decisión y que ninguna mujer tenga que sufrir abortos inseguros", expuso.



Recalcó que para las demandantes, "la clave estaba en que no se siga criminalizando a mujeres en su proyecto de vida. Comprendemos que la Corte no llegó a ese punto, pero 24 semanas es un plazo bastante amplio que puede permitirle a más mujeres acceder a procesos seguros", explicó.



Añadió que, tal como lo confirmó la Corte Constitucional, esta decisión es de aplicación inmediata. "No existe una razón para que cualquier prestador niegue el acceso a este servicio. El fallo no está supeditado a que se expida una regulación", concluyó.



También se conoció el pronunciamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, entidad que celebró la decisión adoptada por la Corte.



"Es una decisión histórica, progresiva y garantista que la Secretaría Distrital de la Mujer defendió en tres intervenciones ante la Corte Constitucional. Argumentamos que era necesario despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues su tipificación como delito contradecía los fundamentos del Estado Social de Derecho, los fines esenciales del Estado, los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la salud plena de las mujeres", expuso la entidad mediante un comunicado.



Así mismo, Diana Rodríguez Franco, secretaria Distrital de la Mujer, agregó: "La decisión anunciada hoy por la Corte Constitucional va en línea con los avances a nivel internacional. La Interrupción Voluntaria del Embarazo protege el derecho de la mujer a decidir, no obliga a interrumpir. Serán las mujeres, en el marco de su autonomía, libertades y como ciudadanas plenas, quienes tomen la decisión sobre su cuerpo, y las seguiremos acompañaremos en su decisión”.

