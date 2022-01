Las últimas semanas del 2021 y las primeras del 2022 han tenido atravesada una discusión clave en materia de derechos de las mujeres en el país: la despenalización del aborto.



En la Corte Constitucional hay dos ponencias que piden que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un delito en Colombia, en casos distintos a los contemplados en las tres causales reglamentadas para adelantar el procedimiento sin tener consecuencias penales.



Y en medio de esa discusión entre los magistrados, que ha pasado por impedimentos, recusaciones y nombramientos de conjueces, el martes 25 de enero se conoció una solicitud que pretende que el alto tribunal se aparte de la decisión.

En una carta dirigida al magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte y ponente de una de las iniciativas, el movimiento cristiano Colombia Justas Libres les pidió a los magistrados y conjueces y dejarle esa discusión al Congreso.



"Creemos que la Corte ya agotó su competencia, y por eso no se puede volver a pronunciar en la materia", dijo en un video David Cote, candidato a la Cámara por Bogotá por esa colectividad.



Además, Cote le pidió al alto tribunal una audiencia pública "para analizar los hechos que devienen de la asignación de los conjueces que estudiarán las demandas de despenalización del aborto". Y agregó que el exmagistrado Juan Carlos Henao, quien fue nombrado conjuez, "hizo parte de una sala que escribió un auto aclaratorio de la sentencia que despenalizó el aborto bajo las tres causales conocidas".



De hecho, Henao fue recusado por Vilma Graciela Martínez Rivera, quien firma como investigadora del Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios. La mujer cita una entrevista hecha a Henao en 2019 por el Semanario Voz en el que hace mención al aborto.



“Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”, dice el nombrado conjuez en la entrevista.



