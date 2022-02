Tras la histórica decisión de la Corte Constitucional de descriminalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, EL TIEMPO conversó con Marisol Quiceno, responsable de asuntos humanitarios de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).



Quinceno se refirió a las barreras de la red pública de salud para llevar a cabo estos procedimientos, que en ocasiones generan dilaciones que aumentan las semanas gestacionales a las cuales se practican las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).

Tras la decisión de la Corte ha habido fuertes críticas por el periodo en el cual se permitirá un aborto libre, de 24 semanas de gestación. En la experiencia de MSF, ¿estadísticamente es muy común o no lo es que las mujeres que acceden a IVE lo hagan en un nivel de gestación tan avanzada?



No es frecuente que la mujer busque una IVE en semanas gestacionales avanzadas. Con base en nuestra experiencia, alrededor del 70 % de las pacientes solicitan una IVE en el primer trimestre. Ahora, cuando se busca el aborto en la red publica de salud, se presentan barreras y dilaciones que hacen que la edad gestacional vaya avanzando y en algunos casos por estas dilaciones, el proceso llega a demorarse más semanas.

Importante tener en cuenta las cifras que cita Causa Justa: en Colombia, solo el 2% de los abortos tiene lugar más allá de las 20 semanas .

En la experiencia de la organización, ¿cuáles son los motivos que llevan a que las IVE se hagan a esa edad gestacional?



En primer lugar, hay demasiadas barreras que dilatan las semanas gestacionales. Muchas mujeres llegan con tiempo para una IVE farmacológica pero mientras hacen trámites, las instituciones de salud les exigen en diferentes procesos o permisos que no están dentro de los protocolos, haciendo que esta mujer avance con este embarazo.



Por otra parte, hay factores económicos y geográficos que les alarga este embarazo no deseado, las mujeres con las cuales trabajamos residen en zonas rurales distantes, esto no solo implica largos desplazamientos, sino también gastos adicionales difíciles de asumir. Adicionalmente, la presencia de actores armados representa un riesgo añadido para salir del territorio.

Grupos 'provida', identificados con color azul, durante una protesta el 21 de febrero de 2022 en el Palacio de Justicia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En los contextos y territorios en los que trabaja MSF, ¿cuáles son las opciones que tienen las mujeres en términos de salud sexual? ¿qué barreras enfrentaban para acceder a una IVE? y, ¿qué hacían si les negaban la IVE?

1. En Colombia el 50% de los embarazos son no deseados, lo que pone en evidencia un primer problema relacionado con la falta de una adecuada educación sexual y reproductiva o con las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos. en otros casos, las mujeres no pueden decidir sobre su sexualidad.



2. La mayoría de las mujeres hasta la fecha, desconocían que el aborto seguro era legal en Colombia bajo las tres causales, muchas habían sufrido rechazo o dificultades en su entorno e incluso habían sido maltratadas al acercarse a los servicios de salud a pedir ayuda ante un embarazo no deseado.



El 53% de nuestras pacientes habían enfrentado barreras sociales, son estas relacionadas con la familia y entorno, y los factores económicos y geográficos. Hay que decir también que el desconocimiento sobre el marco legal del aborto esconde otros factores sociales (falta de acceso a la información, sesgos culturales y religiosos, nivel educativo, etc.).

Otro 27% de nuestras pacientes enfrentaron barreras sistémicas del sector de la Salud, estos son obstáculos que van desde la objeción de conciencia sin dar alternativa, el personal de salud también las estigmatizó y el maltrató, esto pasando por la falta de confidencialidad, trabas que demoran la atención y la desinformación sobre el marco legal o su tergiversación.



3. Ante la negativa de la IVE, para algunos casos hemos podido acompañar y junto con nuestros trabajadores sociales hemos logrado la garantía del acceso al servicio de aborto. En otros casos la mujer tuvo que continuar con el embarazo, para nuestras pacientes esto representa el 9%.



¿Consideran que la sentencia de la Corte pueda mejorar las condiciones y experiencias del punto anterior?



Si, esto deberá ayudar al personal médico a suministrar el tratamiento sin pensar en si la paciente se encuentra dentro de alguna causal o no, deberá llevar a las instituciones a formar a su personal médico tanto en el protocolo de salud como en este nuevo fallo que es muy fácil de comprender.



¿Creen que la decisión de la Corte, como lo han interpretado muchas personas, haga que ahora las mujeres que buscan una IVE lo hagan a los seis meses de embarazo?



El objetivo del fallo de la Corte no es que las mujeres esperen a la semana 24 para buscar asistencia, sino contribuir a disminuir las barreras y aumentar el acceso a servicios de aborto seguro de mujeres que, de otra manera, buscarían una manera insegura de interrumpir su embarazo. La Corte no eliminó el delito de aborto, pero sí amplió a 24 semanas el periodo para el cual no hay condiciones, y dejó a partir de allí las tres causales. ¿Consideran que esto es suficiente para la protección de niñas, mujeres y personas gestantes?

La preocupación ahora será que efectivamente las instituciones de salud eliminen las barreras de la IVE y aseguren la prevención de embarazos no deseados, se asegure el acceso a servicios continuos de planificación familiar, se trabaje en educación sexual y reproductiva en particular con población adolescente, en situación de pobreza, de entornos rurales y dispersos, así como a mujeres que habitan en zonas del conflicto.

Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO

¿Que el aborto esté despenalizado parcialmente fomenta —como dicen algunos sectores— la ‘irresponsabilidad’, o fomenta que sea 'usado de primera base como método anticonceptivo’ ?



En países donde el aborto se legalizó, las cifras de aborto disminuyeron, esto en España, Estados Unidos, entre otros.

Para Colombia esperamos que los abortos que se hacían de forma no segura sean asumidos ahora por las instituciones de salud, por lo tanto estos deberán ser visibilizados, aquí se mostrará probablemente un numero más alto de IVEs, pero no necesariamente representará un incremento, si no una visibilidad.

¿Es el aborto —como señalan esas mismas voces— la primera o la única opción que se les estaría dando a las mujeres en términos de salud sexual y reproductiva?



El deber ser es que se asegure la prevención de embarazos no deseados, el acceso a servicios de planificación familiar y de igual manera que se prevengan las violencias sexuales. Mientras esto no ocurra, siempre será una opción justa para las mujeres la interrupción del embarazo, que ojalá o tuviéramos que llegar a un aborto, pero se debe seguir garantizado esta opción.



Se han escuchado voces que dicen que se debería llegar a “aborto cero”, ¿es posible o recomendable una visión o política de “aborto cero”?



Esto no será posible mientras las mujeres sigan siendo sobrevivientes de violencia sexual, mientras se les siga negando métodos de planificación, hay que tener cuenta que los métodos de planificación también fallan, que hay situaciones precarias, de pobreza, donde la pareja no se verá en condiciones de tener un hijo más. Llegar a un aborto cero implicaría transformar tantos escenarios que será difícil o imposible.



