Aborto: Enrique Gómez recusa a conjuez que debe resolver impedimento

El abogado Enrique Gómez Martínez presentó una recusación en contra del conjuez Hernando Yepes Arcila, quien fue designado para resolver el impedimento que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, para separarse del estudio de dos demandas que piden despenalizar al aborto, por cuenta de haber hecho una referencia general al caso en una entrevista.



Según Gómez Martínez, Yepes Arcila no podía aceptar su designación para conocer como conjuez porque es apoderado judicial de la empresa sociedad Proactiva Doña Juana E.S.P S.A., en el marco de una tutela presentada contra una decisión del Consejo de Estado, que está en estudio en el despacho de Linares.

En documento conocido por EL TIEMPO, Gómez Martínez expuso que el abogado Yepes Arcila en el trámite de esa tutela no solo ha radicado memoriales sino que, por ejemplo, le pidió al magistrado Alberto Rojas separarse de la Sala de Revisión que hará el estudio de esa tutela en el caso de Doña Juana.



Gómez Martínez, quien representanta en ese caso a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, señaló que este tipo de peticiones evidencian que Yepes tendrían un conflicto de interés que le impediría tramitar el caso del magistrado Linares en el expediente del aborto.



"En caso en que el doctor Yepes acepte su designación y ejerza como conjuez, concurrirán en él la condición simultánea de ser juez y apoderado ante esa Corporación, lo que no tendría en principio ninguna razón de reproche si no fuera porque, en su condición de magistrado ad hoc, el doctor Yepes conocerá y fallará el impedimento presentado por el doctor Linares Cantillo, magistrado ponente que a su turno es ponente y conoce de la acción de tutela en la que el doctor Yepes obra como apoderado", señaló Gómez en escrito ante la Corte.



"Esta inusual circunstancia, que vulnera de bulto la imparcialidad objetiva de la Corte como juez de constitucionalidad, es indudablemente cuestionable desde el punto de vista de la independencia e imparcialidad que deben gozar magistrados y conjueces para conocer de los asuntos a su cargo, ya que materialmente resultan recíprocamente juez y parte, situación de hecho que no solo representa un evidente conflicto de intereses superior a toda causal legal, sino que informa de una innecesaria sombra de duda sobre las decisiones a cargo de quien, como el doctor Yepes, tiene en sus manos resolver sobre el impedimento del magistrado Linares Cantillo", agregó.



Gómez señaló que si bien las recusaciones no proceden para casos de impedimentos, "es evidente que la situación de hecho resumida en precedencia tiene la capacidad de generar una inobjetable preocupación, tanto en la órbita de los intereses en juego en el trámite de la acción de tutela, como en el enrarecimiento de las condiciones bajo las cuales debe tramitarse el impedimento del doctor Linares Cantillo en los expedientes de constitucionalidad D-13956 y D-13856".

Esta petición llega un día después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazara una recusación similar en contra de Hernando Yepes Arcila. Con esto, el debate de fondo sobre el aborto se aplazaría para 2022.



