Suspenden discusión en la Corte de impedimento de Linares en caso de aborto

Este miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional, aún con el conjuez Hernando Yepes Arcila, no tomó una decisión frente a si se acepta o no el impedimento que hace dos semanas frenó la discusión sobre la despenalización del aborto en ese alto tribunal.



(Lea también: Los escenarios que se abren en la Corte en el debate sobre el aborto)



Se trata de un impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo debido a que el 11 de noviembre, mientras explicaba otra decisión que había tomado la Corte en una entrevista con un medio de comunicación, hizo referencia a que el alto tribunal tenía que definir dos demandas que piden despenalizar el aborto y a su postura al respecto.



(Le puede interesar: Por conflicto de interés piden sortear nuevo conjuez en caso sobre aborto)

El conjuez Hernando Yepes Arcila fue nombrado porque el 18 de noviembre, cuando la Sala Plena se reunió por primera vez para discutir el impedimento de Linares y no llegó a un acuerdo porque la votación quedó empatada.



En una nueva y ardua discusión que se surtió este miércoles tampoco hubo acuerdos, los magistrados no votaron y se suspendió la discusión sobre el impedimento.



Esto alarga aún más el tiempo para la decisión de fondo sobre las demandas que piden la despenalización, y es posible que esta ya no se conozca este año, pues el próximo 18 de diciembre comenzará la vacancia judicial -las vacaciones de la rama-.



(En contexto: Por conflicto de interés piden sortear nuevo conjuez en caso sobre aborto)



En medio del debate sobre el impedimento, el movimiento Causa Justa, demandante en uno de los recursos que pide sacar el delito del aborto del Código Penal, cuestionó la imparcialidad de Yepes Arcila porque es apoderado en otro proceso que está en trámite en el alto tribunal y del cual el magistrado ponente es, precisamente, Linares.



Causa Justa también ha dicho que, en su opinión, el impedimento presentado por Linares no tiene base jurídica pues en las pocas ocasiones en las que la Corte ha aceptado impedimentos por entrevistas ha exigido que se cumplan dos condiciones: que haya una manifestación explícita sobre el proceso judicial en cuestión, y que se manifieste la posición del o la magistrada sobre ese proceso puntual.



Para el movimiento, estas condiciones no se cumplen en el caso de Linares, por lo que su imparcialidad no estaría comprometida y podría seguir haciendo parte de la discusión en la Corte sobre la despenalización del aborto.



(Más del tema: 'Cada día sin eliminar el delito de aborto es una condena para las mujeres': Causa Justa)



En todo caso, el voto de Linares es uno de los votos 'cantados' a favor de la despenalización porque en 2020 el jurista, frente a otra demanda sobre este tema, había propuesto como ponente del caso la despenalización sin causal alguna hasta la semana 16 de gestación, propuesta que fue derrotada.



Si la Corte llegara a aceptar su impedimento, se perdería entonces uno de los votos en la sala plena en apoyo a las demandas.

Lea otras notas de Justicia

-Diego Cadena vuelve a casa por cárcel, juez revocó su libertad



-El ‘clan’ y nuevas agrupaciones han copado 1 de cada 4 municipios: UIA



-Tribunal tumba fallo que frenó aplicación de cambio a Ley de Garantías