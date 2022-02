El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos dio a conocer a sus colegas de la Sala Plena el martes una nueva alternativa de su proyecto de fallo en el marco de la discusión sobre la posible despenalización del aborto en Colombia.



La propuesta se presentó de cara al nuevo debate que la Sala Plena tendrá este jueves al respecto, con presencia del conjuez Juan Carlos Henao, luego de que se presentara un empate a cuatro votos en la última sesión sobre su ponencia original, en la que propuso eliminar el delito de aborto, con efectos diferidos a dos años mientras el Congreso legisla en la materia.



El nuevo escenario que al parecer ahora incluiría una propuesta de despenalización parcial deberá ser debatido luego de que se defina si el conjuez Henao podrá hacer parte de la Sala o no, en atención a las múltiples recusaciones que se han presentado en su contra por dado declaraciones a medios sobre el aborto en general.



Una dada en 2019 al Semanario Voz en la que afirma: “Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima”. Y otra entregada a Noticias RCN en febrero de 2020 en la que dice que este tema no ha sido una prioridad en la agenda de los dirigentes políticos “porque eso quita opinión pública, porque eso le puede quitar al senador o representante a la Cámara posibilidades de votos y básicamente es por temor que no se realizan ese tipo de avances”.



El caso que tiene Rojas Ríos es la demanda que presentó el abogado Andrés Sánchez, quien asegura que el delito de aborto es contrario a la Constitución porque castiga únicamente a las mujeres, afectando sus derechos sexuales y reproductivos, y porque las discrimina, especialmente las que no cuentan con recursos económicos.



En la ponencia que fue debatida y objeto de una primera votación, Rojas Ríos, quien finaliza su periodo el próximo 22 de febrero, aseguraba que el delito de aborto “es una restricción desproporcionada al derecho a la igualdad de las mujeres para acceder a los procedimientos médicos para la IVE y, en general, para gozar de los derechos fundamentales a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad”.



Como el debate aún no está cerrado, todos los integrantes de la Sala Plena pueden presentar argumentos para modificar el proyecto de sentencia tanto en sus argumentos como en las decisiones a tomar, al igual que los conjueces. Esto también aplica al caso de la demanda que presentó el colectivo Causa Justa que también busca despenalizar el aborto y que está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo.



En ese caso, que no sería discutido el jueves, ya que solo está citada la Sala Plena para el primero señalado, el magistrado Lizarazo dice que el Estado debe remover los obstáculos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres gocen de salud reproductiva, como la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que tienen incidencia directa en la práctica de abortos inseguros.



En su criterio, con el delito de aborto, se vulnera la libertad de conciencia de las mujeres sobre la decisión de procrear o de no hacerlo, asunto que es “personalísimo, individual e intransferible, que corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, en concreto, la autonomía reproductiva respecto de la cual les está prohibido intervenir al Estado, a los particulares, haciendo uso de la coacción o de la violencia”.



Este caso también quedó 4-4 en la última Sala Plena y en este expediente fue designado el conjuez Julio Andrés Ossa, contra quien no ha llegado a la Corte por el momento ningún reparo. En estos debates no participa el magistrado Alejandro Linares quien fue apartado del debate por haberse pronunciado al respecto de una entrevista.



