En Colombia hay 4 demandas para eliminar el delito de aborto

Por las opiniones que divide, por los derechos que están en juego, el aborto es un tema clave para el país y el mundo en donde, con Argentina, ahora hay por lo menos 67 países que tienen las normas más liberales y permiten esta práctica a petición de la mujer, principalmente en las primeras semanas de gestación, para luego avalarla bajo ciertas causales.



Sin embargo, en el caso de Colombia, a pesar de los múltiples llamados que le ha hecho la Corte Constitucional para que se pronuncie y regule este servicio, el Congreso se ha mantenido en omisión frente a esa tarea y las regulaciones y lineamientos generales que se han dado sobre el tema han venido de la jurisprudencia de ese alto tribunal, no de los legisladores.

A diferencia de Argentina, en donde -tras años de lucha de las organizaciones de mujeres- el Senado aprobó en la madrugada de este miércoles la ley del aborto que permite esta práctica en todos los casos hasta las primeras 14 semanas, para luego seguir con un sistema de causales, en Colombia el Congreso nunca ha legislado sobre este tema.



De hecho, según los registros de la misma Corte Constitucional, aunque en el Congreso se han tramitado al menos 33 proyectos de ley frente al aborto -algunos de ellos protegiendo los derechos de las mujeres, otros despenalizándolo de forma total, y otros buscando proteger los derechos del no nacido- ninguna de esas iniciativas ha terminado su curso y todas han sido archivadas o retiradas.



En medio de ese panorama, en Colombia el aborto fue contemplado como un delito en el Código Penal del 2000, que en su artículo 122 establece que la mujer que cause su aborto o permita que otro lo cause, podrá recibir penas de hasta 4 años de prisión. A esa misma pena se somete la persona que, con el consentimiento de la mujer, realice el aborto. Por ese delito, desde el 2006 la Fiscalía General ha tramitado 5.646 procesos judiciales y ha conseguido 259 condenas.



Esa norma hoy se mantiene vigente pero con un cambio fundamental que se le hizo en el 2006, cuando la Corte Constitucional estudió una demanda contra ese artículo del Código Penal. Ese año el alto tribunal estableció que el aborto no se considera delito cuando se realiza en tres circunstancias: cuando el embarazo es un riesgo para la vida o la salud física o mental de la madre; cuando hay una malformación del feto incompatible con la vida; y cuando el embarazo es producto de una violación. En el caso de Argentina, antes de la ley de aborto aprobada este miércoles, la interrupción voluntaria del Embarazo se permitía por riesgo para la salud o por violación.



Desde el 2006, entonces, en Colombia se ha reconocido un derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los tres casos que permitió la Corte.



Sin embargo, pese a ese avance en la protección de los derechos de las mujeres, y aunque han pasado 14 años desde la despenalización parcial, las barreras para acceder al aborto en Colombia en los casos permitidos persisten y esta es la razón por la cual la Corte Constitucional ha tenido que seguir pronunciándose a través de fallos de tutela (nada más entre enero del año pasado y marzo de este año se radicaron seis tutelas pidiendo este derecho) y por medio de decisiones sobre demandas.



Desde 1992 el Código Penal, que es la norma que recoge todas las penas que hay en el país por cometer diferentes delitos, ha sido demandado 386 veces. De esas demandas, según los registros de la Corte Constitucional, al menos 11 de ellas han sido contra el artículo 122 de ese Código, que es el que penaliza el aborto.

La mayoría de esas demandas han pedido eliminar el delito de aborto y, según la Corte Constitucional, actualmente en ese alto tribunal hay cuatro de estas demandas: dos de ellas están en el despacho del magistrado auxiliar Richard Ramírez que pasarán a manos de la nueva magistrada titular Paola Meneses; otra está en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, y la cuarta, en el despacho de Antonio José Lizarazo, que es la del movimiento Causa Justa y la que ha convocado el debate más grande que se haya dado en el alto tribunal sobre la materia en los últimos tiempos.

La demanda de Causa Justa asegura que el delito de aborto es la principal barrera para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo permitida desde el 2006 en los tres casos. Pero también, asegura su demanda, esa penalización vulnera los derechos a la salud -porque aunque no impide que los abortos se realicen, obliga a las mujeres a hacerlos en condiciones inseguras y clandestinas-, así como las garantías de autonomía e igualdad, pues no permite a las mujeres tomar sus decisiones, y termina perjudicando principalmente a las mujeres más vulnerables -niñas, mujeres pobres y migrantes- que tienen más trabas para acceder a un aborto, y que a su vez son las más perseguidas penalmente.



Esas demandas del aborto serán precisamente uno de los temas claves a los que tendrá que enfrentarse la Corte Constitucional en el 2021, cuando tendrá que decidir si despenaliza el aborto por completo o si lo mantiene como está.



Por la discusión que planteó Causa Justa, alto tribunal han llegado cientos de conceptos y opiniones que le han dado elementos a la corporación de uno u otro lado: la mayoría de los conceptos técnicos -que vienen de la academia, organismos internacionales e instituciones que conocen del tema- se han mostrado a favor de la despenalización total, o por lo menos en las primeras semanas de gestación.

Otros, como el mismo Gobierno y la Procuraduría General, han pedido mantener las tres causales pero no ir más allá, pues consideran que este tema es de resorte del Congreso, a pesar de las múltiples omisiones del legislativo al no pronunciarse sobre el tema en 20 años. Y otras posiciones le han pedido a la Corte eliminar incluso el aborto bajo tres causales y prohibirlo por completo.

Sin embargo, en diferentes fallos la Corte Constitucional ha dicho que las regulaciones que debe realizar el Congreso y el mismo Gobierno sobre la materia no pueden retroceder frente a lo que la jurisprudencia ya ha reconocido -es decir, no podrían eliminar las tres causales permitidas desde el 2006 para interrumpir el embarazo- sino que tendrían que avanzar en la protección de derechos.



Así lo estableció, por ejemplo, en un fallo del 2018 en el que la Corte se negó a ponerle un límite de semanas de gestación al aborto en los tres casos permitidos por considerar que esa podía ser una nueva barrera para el aborto avalado en esos casos.



Precisamente, en esa decisión la Corte señaló que las múltiples barreras que se mantienen para el aborto parcialmente permitido desde el 2006 constituyen una forma de violencia contra la mujer. Por eso le ordenó al Congreso, una vez más, que "regule la materia, avanzando en la protección de los derechos fundamentales de la mujer y buscando eliminar las barreras aún existentes para el acceso a la IVE", sin que a la fecha esto haya sucedido.

También le ordenó al Gobierno, específicamente al Ministerio de Salud, expedir una regulación para todas las EPS del país, relacionando las reglas que ha dispuesto el alto tribunal para cumplir con el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos permitidos, y disponer las sanciones a las que debe haber lugar por incumplir esos lineamientos. Esto porque no son muchos los que resultan sancionados por incumplir su deber. Según le dijo la misma Superintendencia de Salud a la Corte, en 14 años solo ha proferido cuatro sanciones a tres EPS -que suman en total 629 millones- por incumplir obligaciones y deberes en servicios del aborto permitido. Esto, a pesar de que solo este año ha recibido 57 quejas relacionadas con fallas en la prestación de este servicio.



Aunque a finales del año pasado el Ministerio de Salud había publicado un borrador sobre esa regulación que incluía, por ejemplo, en la causal salud el aborto por estrés grave y condiciones socioeconómicas, esa reglamentación aún no ha sido expedida. Al Ministerio se le acabó el plazo en mayo para expedir esa reglamentación, pero recientemente esa cartera le dijo a la Corte que por la suspensión de términos que hubo este año en procesos judiciales -ante la pandemia de coronavirus- la regulación aún no ha sido proferida y "se encuentra en ejecución".

Así las cosas, ante un Congreso que no ha legislado sobre el tema, y un Gobierno que sigue en mora de expedir la regulación, todas las miradas en Colombia están puestas en la Corte Constitucional, que el otro año tendrá que decidir si deja toda como está y mantiene las tres causales en las que el aborto no es un delito, o si va más allá y lo despenaliza.



Aunque según fuentes del alto tribunal, hay por lo menos cuatro magistrados que estarían de acuerdo con dejar de judicializar a las mujeres que deciden abortar por más razón que su voluntad, se necesitan por lo menos cinco votos para que se consolide esa posición, y hasta ahora las tres magistradas que hay en la corporación judicial -que serán cuatro cuando llegue Paola Meneses- no han mostrado posiciones decididas hacia una despenalización completa. De hecho, una de ellas, Cristina Pardo, considera que la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos nunca debió ser permitida.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: JusticiaET