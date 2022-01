Ante la Corte Constitucional fue recusado el conjuez Juan Carlos Henao quien fue designado para resolver una de las demandas que piden despenalizar el aborto por completo en Colombia.



El escrito fue presentado por Vilma Graciela Martínez Rivera, quien firma como investigadora del Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios que cita una entrevista hecha a Henao en 2019 por el Semanario Voz en el que hace mención al aborto.



“Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”, dice Henao en la entrevista.



Según la recusación, que presenta otros argumentos de índole religiosa, Henao estaría impedido para tramitar el caso por haberse pronunciado públicamente sobre el tema.



Igualmente, a la Corte ya llegaron dos recusaciones adicionales, que tienen el mismo formato y texto, que recusan a Henao citando una declaración a Noticias RCN en fenbrero de 2020 en la que reitera la que el tema del aborto no es una prioridad en la agenda de los dirigentes políticos.



“Porque eso quita opinión pública, porque eso le puede quitar al senador o representante a la Cámara posibilidades de votos y básicamente es por temor que no se realizan ese tipo de avances”, dijo Henao a dicho medio de comunicación.



Al alto tribunal también llegó una petición que pide que se acumulen las dos demandas que estudia la Corte Constitucional para que ambas sean resueltas por el conjuez designado para el otro expediente, Julio Andrés Ossa.



Lo anterior, porque Henao, en la aclaración de voto de la sentencia T-388 de 2009 que habla sobre la prohibición de la objeción de conciencia institucional en las EPS en materia de interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales despenalizadas. Ahora, el alto tribunal deberá pronunciarse al respecto.



