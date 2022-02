La Corporación Sisma Mujer presentó una recusación en contra de la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, para que sea apartada del debate sobre la posible despenalización del aborto en Colombia por, supuestamente, tener interés directo en la decisión.



El documento cita múltiples posturas públicas en las que la magistrada Pardo expresó en el pasado sus reparos "éticos y jurídicos" a la sentencia de 2006 que despenalizó el aborto en tres causales, así como salvamentos de voto en los que ha dejado en claro su total oposición al aborto en cualquier condición.



En concreto, se cita que en junio de 2014, Pardo, como Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, le solicitó al entonces presidente Juan Manuel Santos que la excusara del cumplimiento de sus funciones legales y aceptara su “objeción de conciencia” en la revisión que debía hacer sobre un proyecto de ley que adoptaba medidas de acceso a la justicia a víctimas de violencia sexual, que hoy es la ley 1719 de 2014.



Dicho proyecto de ley que entonces debía revisar Pardo hablaba al respecto y la jurista objetó conciencia al señalar que no estaba de acuerdo con el fallo de 2006 de la Corte y que tenía reparos ético-jurídicos.



“Así las cosas, aunque los artículos del proyecto de ley podrían considerarse conformes con la Constitución Política interpretados a la luz de la Sentencia C-355 de 2006, por las razones antedichas, la suscrita no acepta esa hermenéutica constitucional, en cuanto comparte plenamente las razones recogidas en el salvamento de voto a la mencionada sentencia, que en su momento contribuyó a redactar”, dijo Pardo en escrito de junio de 2014.



La recusación también da cuenta de que el 25 de octubre de 2018, ya siendo magistrada de la Corte Constitucional, Pardo se reunió con miembros del Partido Conservador con el propósito, según un correo, de dar a conocer una ponencia que había presentado que al parecer buscaba limitar el aborto. De esa reunión, en la que estaba el senador Hernán Andrade, hay imágenes en redes sociales.



El Partido Conservador escucha a la Magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo Schlesinger, acerca del aborto https://t.co/6PYSo31yRN pic.twitter.com/r6QtjGpGsP — P. Conservador Antioquia (@PConservadorAnt) October 26, 2018

“Las convicciones personales y morales en torno al derecho al aborto que tiene la magistrada Cristina Pardo representan una afectación a su fuero interno y a su imparcialidad y, al mismo tiempo, son de tal magnitud que se entienden actuales y constantes pues no se tratan de opiniones ocasionales o aisladas sobre el derecho al aborto”, dice la recusación.



De acuerdo con Sisma Mujer, una organización que defiende los derechos de las mujeres, Pardo debe ser apartada del caso porque, como ha evidenciado, sus oposiciones al derecho al aborto son de carácter ético-jurídico.



“Al expresar la doctora Pardo que no podía realizar sus funciones legales como Secretaria Jurídica, debido a razonamientos ético-jurídicos que tenía frente al derecho al aborto, deja en evidencia que dichas convicciones morales son de tal magnitud que afectan claramente su fuero interno y que, por lo tanto, dificultan a tal punto el cumplimiento de sus obligaciones legales, que resulta necesario que otra persona la reemplace en sus funciones”, dice la recusación.



“Es claro que, si dichas convicciones éticas frente al derecho al aborto no fueran de tal envergadura, la doctora Cristina Pardo no hubiera objetado conciencia como Secretaria Jurídica, pues esta solicitud es realmente excepcional al implicar en todos los casos una petición de dejar de hacer una función a la que se está obligado legalmente”, agrega el documento.



La petición también cita los salvamentos de votos que Pardo presentó a la sentencia C-088 de 2020, que dejó el aborto tal y como está hoy, para decir que no compartía la sentencia de 2006 que “despenalizó el aborto en tres causales, ni tampoco la línea jurisprudencial que siguió a esta decisión”.



“Estimo que en la Sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional varió su jurisprudencia anterior para sostener que la vida humana en formación, esto es, la vida del que está por nacer, es tan solo un ‘valor constitucionalmente relevante’, con lo cual desconoció no sólo el hecho biológico de la vida humana naciente, sino que se trata de un derecho fundamental en cabeza del nasciturus”.



Este escrito se allega a la Corte ad portas de una nueva sesión de la Sala Plena en la que se espera que se resuelvan las múltiples recusaciones presentadas en contra del conjuez Juan Carlos Henao, que piden su exclusión del debate por haberse referido en medios en el pasado en favor del aborto.



La sesión está citada para este miércoles, día en que la Sala Plena también está citada para elegir presidente. Todo está previsto para que la magistrada Pardo ocupe tal dignidad, en reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, y a la magistrada Diana Fajardo sea nombrada como vicepresidenta.

