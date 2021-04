Los recursos que demoran el debate sobre el aborto en la Corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional debe decidir si cita a una audiencia pública en el marco del estudio de una demanda que pide la despenalización del aborto por completo en Colombia.



No obstante, tanto esa como la discusión de fondo están actualmente paralizadas, ya que han llegado una serie de peticiones que buscan separar de este caso a ocho de los nueve magistrados del alto tribunal.



Por ejemplo, la ciudadana Vilma Graciela Martínez Rivera, quien se identificó como investigadora principal del proyecto católico Tejedores de Amor con Dios, manifestó la existencia de un supuesto impedimento de los magistrados para “abordar neutral, ética y moralmente” este asunto y acusó a la Corte de tener vínculos con organismos internacionales con “políticas claramente abortistas”.



Por carecer de argumentos “claros, serios y coherentes”, la Corte negó tal petición en febrero pasado diciendo que el recurso en nada explicaría cómo “la manera como la cooperación internacional recibida por la Corte Constitucional, como autoridad judicial, podría llegar a traducirse en un interés específico, personal, cierto y real de los magistrados”.



Esa decisión quedó consignada en el auto 039 de 2021 de la Sala Plena y contra esta, el ciudadano Harold Suá Montaña presentó un “manifiesto” que pide anularla y conceder la recusación.



Por ello, el pasado 12 de abril dio traslado a los demandantes, a la Procuraduría y a todos los intervinientes para que opinen al respecto.

La Conferencia Episcopal de Colombia ya lo hizo. En su criterio la petición inicial la debió resolver la magistrada Paola Meneses, quien no fue recusada.



La Conferencia había pedido la nulidad de otro auto de trámite que dio más plazo para que las personas interesadas allegaran a la Corte sus posturas sobre este debate que fue negada. Ahora, el alto tribunal deberá resolver estos recursos.



Fuentes consultadas explicaron que la Corte está obligada a responder a cada petición recibida. Mariana Ardila, abogada de Women's Link Worldwide, una de las demandantes, aseguró que la discusión de fondo debe avanzar



"La Corte Constitucional recibió 114 intervenciones escritas (amicus curiae) que le piden que la respuesta penal no sea la forma de regular este servicio de salud. Esperamos que el alto tribunal llame a audiencias públicas en las que podamos tener un debate serio basado en argumentos y en la evidencia. Es un debate urgente que no se puede dilatar más", le dijo a EL TIEMPO.



A la Corte han llegado 46 escritos solicitando la realización de una audiencia pública para que sea escuchados argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto.



El magistrado a cargo del caso, Antonio José Lizarazo considera que la audiencia es pertinente y así se lo dijo a sus colegas, quienes deben decidir si convocan o no.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal y un derecho desde 2006 cuando la Corte Constitucional despenalizó la práctica en tres causales.

La demanda del movimiento Causa Justa asegura que mantener el aborto como un delito (artículo 122 del Código Penal) atenta contra los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de las mujeres, entre otros.

