Rechazan nueva recusación contra magistrados en expediente de aborto

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una nueva recusación que se presentó en contra de sus nueve integrantes para que se apartaran del estudio de dos demandas que buscan la despenalización por completo del aborto en Colombia dado que solo es legal en tres causales.



(Le puede interesar: Solo el 20 por ciento de encuestados apoya que el aborto dé cárcel)

Se trata de los expedientes que van más avanzados. Por un lado, una demanda presentada por Andrés Mateo Sánchez que está en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos y otra de la movimiento Causa Justa que está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo.



En ambos expedientes, desde noviembre de 2020, la ciudadana Vilma Graciela Martínez Rivera pidió que la Sala Plena se declarara impedida para estudiar el caso dado que la Corte recibió el apoyo del Banco Mundial para el proyecto 'Prometea', entidad que apoyado abiertamente la despenalización del aborto.



(Le puede interesar: Corte no hará audiencia por demanda que pide despenalizar el aborto)



Esa petición fue negada por improcedente. Luego, en febrero y marzo la Corte rechazó por extemporánea una primera recusación presentada igualmente por Martínez Rivera en ambos expedientes de manera separada.



Luego, el ciudadano Harold Sua Montaña presentó solicitud de nulidad de ese trámite y la Corte nuevamente la rechazó en el Auto 138 de 2021. Y el 15 de abril de 2021, Martínez Rivera presenta nuevo escrito de recusación contra la Sala Plena.



Dicho escrito dice que “como Católicos acabando de celebrar Semana Santa estamos viviendo en la Pascua” y señala que se debe reiterar el compromiso por la vida “al que como ciudadanos nos llama también la Constitución, así como varios genetistas mundiales”.



(Le puede interesar: Cámara estudia denuncia contra magistrados por expediente de aborto)



La Sala Plena, nuevamente, rechazó la recusación y se limitó a lo ya dicho en anteriores pronunciamientos.



"La ciudadana Vilma Graciela Martínez Rivera nuevamente reclama que se analice la competencia de la Sala Plena para definir de fondo sobre los expedientes de la referencia, aludiendo hechos adicionales que no modifican el sentido inicial de su petición, esto es apartar del conocimiento por carecer de imparcialidad y que fueron analizadas oportunamente en los Autos A-039 y A-105 A de 2021 en los que se rechazaron sus argumentos, siendo inviable un nuevo análisis, como ya se indicó, por demás en el Auto A-138 de 2021", dijo la Sala.



La Corte además advirtió que si la mujer presenta escritos adicionales que tengan por objeto similar o idéntica petición, los mismos "carecen de posibilidad de suspender el trámite de los expedientes, pues como se indicó en la parte motiva de este proveído, lo único que corresponde es estarse resuelto a lo decidido por la corporación".



Con estas decisiones, ambos expedientes entran a la recta final pues se espera que se presente próximamente la respectiva ponencia.



(Le puede interesar: ¿Despenalizar el aborto en Colombia? Argumentos a favor y en contra)



El expediente más avanzado es la demanda que presentó Andrés Mateo Sánchez que pide la despenalización por completo del aborto en Colombia al estimar que esa norma "desconoce la dignidad humana, el respeto por los derechos de la mujer, el libre desarrollo de la personalidad, la inalienabilidad de los derechos de la persona, el derecho de acceso a la salud, la primacía de los tratados que reconocen derechos humanos y el no desconocimiento de derechos inalienables de la persona a pesar de su no consagración expresa".



El caso lo tiene el magistrado Alberto Rojas quien, en el pasado, se ha manifestado en favor de la despenalización. Así lo hizo en conjunto con los magistrados Alejandro Linares y José Fernando Reyes al salvar voto en la sentencia C-088 de 2020 en la que la Corte mantuvo intactas las reglas de juego del aborto, es decir, que es legal en tres casos.



Los tres juristas consideraban que era la oportunidad de ampliar el aborto legal en Colombia dado que la existencia del delito del aborto genera desigualdad y que el delito, tal como fue condicionado, no cumple con el estándar del principio de legalidad, en el Estado de Derecho.



(Le puede interesar: Más de 90 veces la Corte le ha pedido al Congreso que legisle)



La demanda presentada por Causa Justa segura que mantener el aborto como un delito (artículo 122 del Código Penal) atenta contra los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de las mujeres, entre otros. El caso lo tiene el magistrado Antonio Lizarazo cuya postura al respecto no es conocida. Lizarazo solicitó que se hiciera una audiencia pública al respecto pero sus colegas, en mayoría, lo negaron.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-'Tenían que morir': segundo coronel que imputarán por falsos positivos



-Tutela enfrenta a Petro y a la Presidencia por el Código Disciplinario



-Primeras dos condenas por reventa de boletas para el Mundial de Rusia