Ponencia en la Corte pide despenalizar el aborto por completo

Tal y como se esperaba, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos presentó a sus colegas de la Sala Plena una ponencia que pide la despenalización total del aborto en Colombia.



EL TIEMPO confirmó que el documento pide declarar inexequible el artículo 122 del Código Penal que establece una pena de entre 16 y 54 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause”, con un efecto diferido a dos años.



Esto para que en ese plazo el Congreso emita una nueva legislación "que contenga las reglas y condiciones para el ejercicio libre de la interrupción voluntaria del embarazo".



La ponencia asegura que, si en esos dos años el Congreso no expide regulación alguna, el delito del aborto "desaparecerá del sistema jurídico colombiano" y "quedará vigente el precedente constitucional sobre la IVE que sea compatible con el nuevo escenario de despenalización total del aborto".



Así, el documento señala que si el Congreso de la República no expide una ley que regule el acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y mientras no lo haga, "deberá entenderse que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, en todos los casos, tienen el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo".



Esta ponencia necesita de al menos cinco votos, de nueve posibles, para ser aprobada en la Sala Plena del alto tribunal.



Rojas Ríos tiene a su cargo el estudio de una demanda que presentó el abogado Andrés Mateo Sánchez, quien estima que el delito de aborto debe ser despenalizado porque desconoce la dignidad humana, el respeto por los derechos de la mujer, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de acceso a la salud y la primacía de los tratados que reconocen derechos humanos.



Cabe recordar que producto de un fallo de 2006 de la misma Corte Constitucional, el aborto es legal hoy en tres casos: cuando constituye un riesgo para la salud física y metal de la mujer, cuando existe grave malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación. Por esa circunstancia, el aborto en Colombia es al mismo tiempo un delito y un derecho fundamental.



Lo que dice la demanda

Sánchez señaló en su demanda que la existencia del delito de aborto crea una discriminación entre hombres y mujeres, pues los hombres sí pueden acceder a los tratamientos médicos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y, por el contrario, se impide que las mujeres lo hagan en las mismas condiciones.



“El hombre y la mujer, como seres humanos que son, no deben recibir un tratamiento diferenciado en la atención de salud, además por mandato expreso de la Constitución, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”, indicó.



Además, el abogado Sánchez aseguró que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es una vulneración del derecho a la salud, a la igualdad y se enmarcan en formas de violencia en razón del género, de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.



“Si el Estado tiene el deber de garantizar a las mujeres el acceso a los servicios de salud, debe permitirles interrumpir su embarazo en condiciones médicas e higiénicas óptimas, si se mantiene la despenalización del aborto solo en situaciones extremas, la legislación incurre en una violación del artículo 43 de la Constitución que fija en cabeza del Estado la obligación de brindar una especial asistencia y protección respecto de las mujeres embarazadas, protección especial que se debe entender tanto para quien desea continuar o interrumpir su gestación, pues la norma no hace ninguna distinción y, forzar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es tan atroz como obligarla a no tener un hijo anhelado”, dice la acción judicial.

Corte ya había estudiado el tema en otras oportunidades

El proyecto de fallo del magistrado Rojas apenas empezará a ser estudiado por sus colegas y recoge las posturas públicamente expresadas por el jurista. Así lo dejó en claro en 2020, cuando el alto tribunal estudió una demanda que pedía no despenalizar, sino tumbar las tres causales que hoy le permiten a las mujeres abortar legalmente en Colombia.



En ese caso, el magistrado Alejandro Linares planteó una ponencia que pedía despenalizar el aborto hasta la semana 16 de gestación. A Linares solo lo apoyaron los magistrados José Fernando Reyes y Rojas y la Corte terminó dejando las cosas tal y como estaban. Los tres juristas expresaron entonces en un salvamento de voto conjunto que la penalización no protege los derechos de las mujeres y en cambio sí permite abortos inseguros e ilegales.



Según expuso Rojas en esa oportunidad, la penalización del aborto es selectiva y discriminatoria porque afecta en mayor medida a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social. “La decisión de interrumpir un embarazo o no hacerlo tiene que ver con las más íntimas convicciones de la mujer gestante y por ello, el Estado no puede intervenir de manera tal que anule su libertad”, indicó en el salvamento conjunto en esa oportunidad.



En el caso que actualmente estudia la Corte, el gobierno le ha solicitado que deje las cosas como están y no estudie la demanda de fondo. El Ministerio de Justicia dijo en este proceso que, si el alto tribunal sí estima que hay condiciones para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el artículo 122, que fue examinado en la sentencia de 2006, entonces debería negar las pretensiones de la demanda y exhortar al Congreso de la República a encargarse del asunto y entrar a debatir las recomendaciones que organismos internacionales han hecho en el sentido de que es necesario despenalizar la práctica.



Entre tanto, en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo versa otra demanda que presentaron múltiples organizaciones sociales, la academia y movimientos de mujeres agrupados bajo el nombre ‘Causa Justa’ que también pide la despenalización del aborto.



