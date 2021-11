La hora cero en la Corte para la despenalización del aborto

Tan solo dos días tendrá la Corte Constitucional para decidir un tema clave: una demanda que pide que el aborto deje de ser un delito en Colombia. Desde 2006 este procedimiento es un derecho de las mujeres, por una sentencia de la misma Corte, pero solo en tres casos –riesgo para la salud física o mental de la madre, abuso sexual y malformación del feto incompatible con la vida–, en el resto es un delito castigado con hasta 4,5 años de cárcel.



Y no es un delito poco utilizado. Un informe realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indica que hasta 2019, en promedio, 400 personas eran procesadas cada año por este delito, y en total 346 personas habían sido condenadas por ello.

El documento también dice que las menores de edad son las más sancionadas, pues el 12,5 por ciento de los casos judicializados involucraron a menores entre los 14 y los 17 años, y el 24 por ciento de las condenas son a esa población.



En el alto tribunal, actualmente hay dos demandas avanzadas que piden sacar el aborto del Código Penal. La que estudiará el jueves y el viernes la Corte fue presentada por el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 40 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres; su plazo para decisión vence el 19 de noviembre, por lo que la discusión es contra el reloj.



El debate no solo se ha sentido en el seno del alto tribunal, que ha recibido centenares de conceptos –a favor y en contra– para alimentar el estudio, sino en las redes sociales, que en los últimos días han estado llenas de peticiones a la Corte para que despenalice el aborto, y viceversa. También con plantones y marchas frente al Palacio de Justicia de organizaciones de mujeres que piden que este procedimiento se regule desde la salud pública y no desde la justicia criminal.



Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide, una de las organizaciones que está en Causa Justa, manifestó que están optimistas con respecto al debate de esta semana.



“Nunca había estado tan cerca de cambiar la discusión del ámbito penal, que no sirve para nada, a un ámbito de salud. Creemos que el país está cerca, hay una opinión pública favorable, la última encuesta de Cifras y Conceptos dice que solo 20 por ciento de los colombianos apoyan la cárcel por abortar. La Corte lo tiene todo para tomar una decisión en derecho que sería histórica”, señaló.



Uno de los argumentos de la demanda se relaciona, según dicen las organizaciones, con que el delito no ha servido para prevenir los abortos. Aunque no son muy actualizadas, por la dificultad de medir lo que se hace en la fuera de la ley, cifras publicadas en 2011 por el Guttmacher Institute señalan que en el país solo entre 1 y 9 por ciento de los abortos se hacen dentro del sistema de salud. Los demás, dice Ardila, se hacen de formas inseguras.



Catalina Martínez, directora para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que también está en Causa Justa, señaló que aunque el modelo de tres causales que en la actualidad tiene Colombia es importante, ha sido insuficiente.



“Muchas veces, quienes cabrían en una causal no pueden acceder al servicio por la falta de información, porque los profesionales de la salud no conocen el derecho, el delito crea un estigma sobre el tema y se constituye en una barrera para el acceso”, indicó.



Añadió que desde 2006, con la despenalización parcial en tres causales, las denuncias por aborto debieron bajar, pero esto no ha pasado. “En 2006 eran anualmente 130 denuncias en promedio, pero desde 2008 no bajan de 400 anuales, lo que muestra que las mujeres siguen siendo perseguidas”, indicó.



La demanda de Causa Justa también señala que este delito ha sido discriminatorio, pues ha impactado más a mujeres vulnerables, pobres, a quienes viven en zonas rurales y apartadas, a menores de edad e, incluso, a mujeres que han sido víctimas de violencia. “Al mirar a quiénes persigue la Fiscalía, el 42 por ciento son mujeres que han sido víctimas de otros tipos de violencia y un cuarto de las sancionadas son menores de edad, eso es injusto”, dijo Ardila.



En este debate también hay detractores; de hecho, en su momento la Corte también ha estudiado demandas que piden penalizar por completo el aborto, apoyadas por varias organizaciones, la Iglesia católica y diversos ciudadanos. En el foco de esa posición ha estado el argumento de que el aborto es contrario al derecho a la vida y que desconoce la vida prenatal, e incluso se ha hablado de que permitir el aborto libre generaría responsabilidad penal internacional para el Estado (ver nota anexa).



Al respecto, Ardila indicó que “ningún tratado internacional obliga a que la vida del no nacido se proteja mediante el derecho penal”, y citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que para proteger la vida “hay que trabajar con la mujer embarazada y no en su contra”. Ardila agregó que “si siguen existiendo barreras al aborto en Colombia, allí si podría haber responsabilidad internacional”.



Por su lado, Martínez añadió que regular el asunto por fuera de lo penal permitiría tener iniciativas sanitarias que acojan a las mujeres en todo el sistema “y no solo de servicios de aborto, sino toda una gama de salud sexual y reproductiva, que al final apunta a reducir los abortos y que se hagan en etapas más tempranas del embarazo”.



En todo caso, si bien todavía no se ha sellado el fin de la discusión en la Corte Constitucional, ya se filtraron las dos ponencias –en la demanda de Causa Justa y en la otra, del abogado Andrés Mateo Sánchez–, y en ambas los magistrados ponentes piden despenalizar el aborto.



Pero la votación en la Sala Plena del alto tribunal no será sencilla: los cálculos hasta ahora dicen que serían cuatro votos en pro de despenalizar y cuatro para no hacerlo. El voto definitivo para el desempate sería el de la magistrada Diana Fajardo, y la balanza podría inclinarse hacia cualquiera de los dos lados.



'Es un abuso del derecho': Juana Acosta

Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Juana Acosta, directora Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, está en contra de la despenalización del aborto como proponen las demandantes.





¿Cuál es la mayor duda que tiene ante una despenalización total?

Lo que buscan las demandas es que el acceso al aborto no tenga límites, y que se pueda exigir a libre demanda, desde el primer y hasta el último día del embarazo. Esto solo toma en cuenta la decisión de la mujer y deja absolutamente desprotegido al ser humano que está por nacer, incluso frente al intenso dolor que puede producir el procedimiento en el tercer trimestre de gestación. No se busca un balance entre los derechos involucrados, sino que los del que está por nacer desaparecen. Esto es abuso del derecho. Las demandantes dicen que no están pidiendo un derecho absoluto de las mujeres, sin embargo, cuando les preguntan por los límites no responden, porque no los hay. Yo creo que esta es una posición extrema e inconstitucional.



Las demandas dicen que el delito no evita los abortos, hace que se hagan de forma insegura, ¿qué piensa?

Se debe proteger la vida de las mujeres, pero también se debe prevenir que ocurran abortos. Cada año hay en el mundo 73 millones de abortos, casi 2 veces la población de Colombia y 8 veces el número de víctimas que produjo en 60 años el conflicto armado ¿qué sucede si se legaliza? En Groenlandia se despenalizó en 1975 y desde 2012 hay más abortos que nacimientos; en España por cada 4 embarazos hay 1 aborto; Reino Unido tuvo en 2020 la cifra más alta de abortos desde la legalización en 1967. En Colombia, ha habido un incremento de más del 100 por ciento de abortos en los últimos años ¿cuál es la mejor solución para proteger ambos objetivos?





Usted ha dicho que permitir el aborto sin límites podría generar responsabilidad internacional ¿por qué?

Las obligaciones internacionales obligan a Colombia a proteger a los que están por nacer. La Convención de Derechos del Niño los protege, “tanto antes como después del nacimiento”; la Convención Americana protege su derecho a la vida desde la concepción ¿cuáles son las normas en Colombia que protegerían al no nacido si se decide eliminar el delito de aborto? ¡Ninguna! El Congreso podría protegerlo por otras vías, pero mientras no lo haga, al eliminar la única norma que lo protege actualmente (particularmente al que no es deseado) Colombia estaría incumpliendo sus obligaciones.



