Luego de un proceso que completó más de 500 días en la Corte Constitucional, el alto tribunal despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación.



Esta histórica decisión no es la primera que la Corte toma frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sino que a lo largo del tiempo ha conocido otras demandas que abogaban por una despenalización, así como otros casos en los que se pidió limitar o prohibir el aborto por completo.



Estos son algunos hitos jurídicos frente a la despenalización del aborto en Colombia:

Para comenzar hay que decir que el aborto ha estado como delito en los códigos penales de Colombia, a través de su historia. El penúltimo Código Penal que tuvo el país, el Decreto 100 de 1980, estableció en su artículo 343 que la mujer que causare su aborto o permitiera a otro hacerlo iría a prisión por uno a tres años.



En el 2000, cuando se expidió el Código Penal actual (Ley 599 de 2000), se mantuvo la misma pena, aunque en 2004 fue aumentada y ahora va de 16 a 54 meses de cárcel.

Sentencia de 2006 despenalizó en tres causales

Afuera de de la Corte Constitucional, en el Palacio de Justicia, hubo manifestaciones a favor de la legalización del aborto y en contra de esta práctica. Foto: César Melgarejo. El Tiempo / @cesarmelgarejoa

El 10 de mayo de 2006, tras estudiar una demanda, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-355 de 2006, permitió la primera apertura a una despenalización del aborto. Antes de esta sentencia el aborto estaba completamente prohibido, pero ese fallo determinó que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no sería un delito en tres casos, cuando: 1) es producto de un abuso sexual, debidamente denunciado; 2) representa un riesgo para la salud de la madre, certificada por un médico; 3) cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida, certificada por un médico.



La decisión posicionó en ese momento a Colombia como uno de los países de Latinoamérica más avanzados en salud sexual y reproductiva referida al aborto. En medio del estudio de esa demanda hubo protestas de la Iglesia católica y distintos ciudadanos.



Luego de la sentencia de 2006, a la Corte Constitucional llegaron recursos en los que se argumentaba que a las mujeres les seguían negando el acceso al procedimiento. En la sentencia T-636 de 2007, por ejemplo, la Corte dio alcance a su fallo de 2006 y reconoció que la IVE es un derecho constitucional fundamental, lo que lo hace susceptible de ser protegido vía tutela.



Posteriormente, ante tutelas de mujeres que advertían que los doctores les negaban el acceso al aborto, porque objetaban consciencia, la Corte Constitucional, en la sentencia T-209 de 2008, dio directrices sobre la 'objeción de conciencia' y se exigió a los médicos que objetan consciencia redirigir a las pacientes a otros doctores que sí les practiquen el procedimiento.



Además, el alto tribunal estableció que la objeción de conciencia no puede ser institucional o colectiva, lo que quiere decir que un centro médico, como entidad, no puede negarse a hacer el procedimiento ya que la objeción de consciencia es individual.



Más tarde, en la sentencia T-388 del 2009, la Corte recogió una serie de estándares sobre la IVE y reiteró que los conceptos de psicólogos son válidos para la IVE, es decir que la causal de riesgo para la salud de la madre no incluye solo la salud física sino también la salud mental.



En 2012, por su parte, la Corte falló una tutela instaurada por la abogada Mónica Roa, una de las demandantes que llevó a la sentencia C-355 de 2006, en la que sentó un precedente sobre los estándares de la información que difunden los funcionarios públicos.



Esa tutela (T-627 de 2012) ordenó, entre otras cosas, al entonces Procurador General Alejandro Ordóñez rectificar todo pronunciamiento tergiversado, falso y confuso en contra de la IVE.

En algunos casos se ha pedido limitar o prohibir el aborto

Portestas 'provida' afuera del Palacio de Justicia, en Bogotá,. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

No todas las demandas que ha estudiado la Corte han sido para amparar el derecho al aborto. En 2017 estudió una demanda de un ciudadano que afirmaba que tras la despenalización parcial de 2006, el Congreso nunca reguló hasta qué etapa del embarazo se podía llevar a cabo su interrupción voluntaria.



En este proceso, ante una ponencia que decía que no debía limitarse el aborto, la Corte se declaró inhibida al considerar que no se tenía certeza de si el demandante estaba criticando el Código Penal, o si iba en contra del fallo del 2006 que despenalizó el aborto en los tres casos.



Un año después, la Corte estudió la tutela de una mujer a la que le habían negado un aborto y solo pudo hacérselo en una etapa muy avanzada por una medida cautelar de una juez. En ese caso, que llegó a revisión de la Corte, la magistrada ponente Cristina Pardo presentó una ponencia proponiendo fijar el límite para el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin embargo su ponencia fue derrotada.



El proceso pasó a manos de otro magistrado y la Corte emitió el fallo SU-096 de 2018, la primera sentencia de unificación sobre la IVE en Colombia, en la que recogió todo el precedente jurisprudencial frente al tema y ratificó los estándares para la protección de este derecho.



En 2019, llegaron a la Corte demandas que pedían no limitar el aborto, sino prohibirlo. Estas demandas -una contra el Código Civil y otra contra la interpretación que la Corte hizo del artículo 122 del Código Penal, al permitir las tres causales- fueron presentadas por la abogada Natalia Bernal Cano.



Contrario a sus intereses, la primera ponencia del caso, del magistrado Alejandro Linares, propuso despenalizar por completo el aborto en el primer trimestre de gestación, y mantener las tres causales a partir de allí, pero su ponencia fue derrotada y la Corte terminó por decidir atenerse a su fallo de 2006.



