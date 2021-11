Dos visiones frente a la eliminación del aborto del Código Penal

El debate sobre la posible despenalización del aborto en la Corte Constitucional quedó paralizado por cuenta de un impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo y que ahora deberá resolver un conjuez, luego que la Sala Plena del alto tribunal quedara empatada al respecto.



En medio de la expectativa sobre el futuro de dos demandas que estudia la Corte, EL TIEMPO habló con Mariana Ardila, de la organización Causa Justa, y con Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de la Unisabana, quienes exponen argumentos en contra y a favor de la despenalización total del aborto.



‘El delito hace mucho daño a las mujeres más vulnerables': Mariana Ardila

Protesta en favor de la despenalización del aborto. Foto: Carlos Ortega. EFE

En el centro de las demandas por la despenalización está que el delito de aborto no ha servido para evitarlos, ¿por qué?

No hay evidencia de que haya servido para reducir los abortos, pero sí la hay de que el uso del derecho penal pare regular el aborto hace mucho daño a las mujeres y niñas más vulnerables. Solo entre 1 y 12 por ciento de abortos se hacen dentro del sistema de salud, los demás se hacen por fuera. Las complicaciones por abortos inseguros afectan más a mujeres de zonas excluidas y según cifras de la Fiscalía, casi 50 por ciento de las mujeres investigadas por abortar han sido víctimas de violencia y un cuarto de las sanciones son a menores de edad.



Quienes se oponen a una despenalización total sostienen que esto aumentaría los abortos. ¿Ha sido así en otros países?

Que se elimine el delito de aborto significa que se excluye la regulación penal, pero no que se excluya todo tipo de regulación. La evidencia de países que han eliminado la regulación penal, como Canadá, muestra que después de la despenalización, los abortos suben un poco porque se empieza a registrar lo que antes era clandestino, pero rápidamente las mujeres llegan al servicio de salud y tienen anticonceptivos, educación y se logra que los abortos se den en etapas más tempranas.



Es decir, ¿despenalizar podría llevar a una eventual reducción?

Cuando las mujeres se pueden acercar al sistema de salud, este podría brindarles toda la gama de servicios: información, anticonceptivos y, si son víctimas de violencia, podría guiarlas a los servicios que el Estado tiene para esos casos. Esto podría bajar los niveles de mortalidad materna, reducir los abortos y hacerlos en etapas más tempranas.

Nosotras no planteamos derechos absolutos, lo que planteamos es que la regulación de hasta dónde va un derecho y otro no puede darse a través del Código Penal. FACEBOOK

TWITTER

Otro argumento en contra ha sido que sería un derecho absoluto que privilegiaría la decisión de la madre sobre la vida prenatal, ¿este debate es de una vida sobre la otra?

Nosotras no planteamos derechos absolutos, lo que planteamos es que la regulación de hasta dónde va un derecho y otro no puede darse en el Código Penal. Lo paradójico es que ambas partes estamos interesadas en proteger la vida de las mujeres y la prenatal, las medidas no penales harían que las mujeres y la vida prenatal estuvieran protegidas.



En varios países donde se ha eliminado el aborto se hace una regulación de salud con las condiciones para acceder; en algunos países, por ejemplo, se fija un límite temporal de gestación para poder acceder.



¿Por qué pedir la despenalización en la Corte y no en el Congreso?

El rol de la Corte Constitucional es revisar si las leyes que ha expedido el Congreso son acordes o no a la Constitución y eso le pedimos, no le estamos pidiendo que defina la política criminal del Estado, ni que regule ella el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que diga que el delito es inconstitucional.



¿Qué esperan que pase tras la suspensión de términos de la demanda?

El llamado que hacemos a la Corte es que haya una decisión pronta y en derecho. El debate sobre la eliminación del delito de aborto ya se está dando fuera de la Corte y en la opinión pública, encuestas dicen que solo 20 por ciento de los colombianos apoyan la cárcel por abortar. Le decimos a la Corte que es hora de que den el debate que hasta ahora no han podido dar.



‘Derecho a la salud también es del no nacido’: Juana Acosta

Usted ha manifestado su desacuerdo con una despenalización total, ¿por qué?

Más allá de la eliminación del delito, lo que es verdaderamente grave es lo que piden las demandas y es la exigencia de que al eliminar el delito, el aborto sea reconocido como un derecho fundamental con acceso libre y gratuito, sin límite temporal alguno. Si el alcance del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se extiende a disponer de manera absoluta del cuerpo del no nacido, esto implica que el ser humano no es digno solo por no haber nacido. Yo creo que esta postura es extrema, inconstitucional y deshumanizante y creo que una sentencia de la Corte Constitucional que la avale sería contraria al derecho.



Las demandas señalan que este es un tema de derechos a la salud, de no discriminación y a la libertad de conciencia ¿Qué cree de eso?

El derecho a la salud no es solo de la mujer, también es un derecho del que está por nacer según la propia la Corte Constitucional. ¿Se protege este derecho cuando se permiten procedimientos de aborto insoportablemente dolorosos como el de la inyección de cloruro de potasio en el tercer trimestre? El no nacido también tiene el derecho a la no discriminación según tratados de derechos humanos, por ser un miembro de la familia humana.



¿Se protege este derecho cuando será imposible identificar si se realizan abortos por sexo o por discapacidad? Ahora, el argumento de la libertad de conciencia de la mujer implica que es ella la que decide si el que está por nacer es o no un ser humano y es profundamente problemático porque implica que la dignidad de unos depende de la decisión de otros. Esto va en contra de la esencia misma de los derechos humanos.

El no nacido también tiene el derecho a la no discriminación según tratados de derechos humanos, por ser un miembro de la familia humana. FACEBOOK

TWITTER

Según las demandas, el delito no es efectivo para prevenir abortos, ¿se debe mantener un delito que no ha sido efectivo?

Lo que le corresponde a la Corte es analizar si una norma es o no compatible con la Constitución y no determinar si el delito de aborto es efectivo, o si es la mejor forma de abordar esta conducta, o si en la práctica se está investigando con criterios erróneos. Estas discusiones son de otro orden y no se debaten en procesos de constitucionalidad.



También hay que revisar mejor las cifras. Por ejemplo, según el Inpec, por el delito de aborto hoy están en la cárcel 10 hombres y solo una mujer. En todo caso, estoy de acuerdo en que el delito no es suficiente para prevenir abortos y que debemos trabajar en políticas públicas para prevenir que sigan aumentando, pues se han incrementado en Colombia en más del 100 por ciento en los últimos años.



Ha planteado que despenalizar por completo generaría responsabilidad internacional y quienes demandan dicen que no hacerlo sería lo que generaría esa responsabilidad al negar derechos de las mujeres ¿Qué piensa?



Varias obligaciones vinculantes le exigen a Colombia proteger los derechos del que está por nacer, como la Convención del Niño de Naciones Unidas y la Convención Americana. En contraposición, no existe ninguna obligación internacional de despenalizar el aborto y menos despenalizarlo sin límites. Algunas recomendaciones no vinculantes indican que no puede haber una penalización absoluta, cuestión que ya está cubierta con el sistema de causales. Que el sistema de causales no funcione en la práctica no es un problema de constitucionalidad. Por tanto, si la Corte elimina la única protección del que está por nacer frente a abortos arbitrarios, se generaría la responsabilidad internacional del Estado.

