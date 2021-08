Debate sobre aborto: 'Corte debe poner tatequieto a maniobras dilatorias'

El proceso que busca definir si se despenaliza por completo el aborto en Colombia o no, como solicita el movimiento Causa Justa, se paralizó en la Corte Constitucional por cuenta de múltiples recursos que han sido allegados al expediente que buscan la nulidad del mismo y que los magistrados se separen de este.



Lo anterior, a pesar de que el alto tribunal ha negado tales peticiones reiteradamente desde comienzos de 2021.



Por asuntos formales, la Corte tuvo que anular ocho de esas decisiones, tomadas entre el 8 y el 20 de abril pasados, en los cuales, entre otros, rechazaron una recusación presentada por la ciudadana Vilma Martínez Rivera quien alega que los magistrados no pueden estudiar el caso porque la Corte recibió el apoyo del Banco Mundial para el proyecto 'Prometea', entidad que –dijo- ha apoyado abiertamente la despenalización del aborto.



Esa petición, idéntica, ha sido presentada por Martínez desde noviembre de 2020. Y luego en febrero y marzo en este, y en otro expediente que estudia una demanda similar. Luego, en abril, la mujer presentó un escrito más que también fue negado, así como otros que ha presentado el ciudadano Harold Suá Montaña.



De hecho, el 5 de mayo, en dos decisiones, la Sala Plena advirtió a ambos ciudadanos que si llegaban nuevos escritos con “similar o idénticas peticiones a las ya analizadas, no se suspenderán los términos del proceso”.



De hecho, en el proceso pidió investigar a la abogada Natalia Bernal Cano por “irrespeto” a la Corte luego de presentar reiteradas alegaciones asegurando que el alto tribunal y el magistrado ponente, Antonio José Lizarazo, no era imparcial.



Al tiempo, el alto tribunal ha recibido cientos de escritos ciudadanos que piden desestimar la demanda y algunos que apoyan las mociones de nulidad que ya fueron negadas. Por ahora, estaba previsto un fallo antes o el 9 de septiembre.



EL TIEMPO habló con Mariana Ardila, vocera de Women’s link Worldwide, y de Causa Justa, sobre el curso del proceso.



Causa Justa presentó esta demanda en septiembre de 2020. Un año después, se volvió a frenar. ¿Qué pasó?



Desde que presentamos la demanda el proceso ha tenido varias acciones innecesarias por cuenta de recursos improcedentes, peticiones que no tienen base jurídica por parte de personas o grupos que se oponen a que en Colombia demos un paso y pasemos a regular el aborto de otra forma que no sea penal. La Corte ha rechazado todas esas peticiones por ser manifestamente improcedentes y, por temas procesales, tuvo que suspender términos. La Corte ya al ver que esta era una maniobra dilatoria identificada tomó medidas, dijo que no iba a volver a suspender el proceso cuando esto sea manifiestamente improcedente y ha conminado a que esto no vuelva a suceder.



Pero, por decirlo así, cuando regañan a unos aparecen otros nombres y grupos, que no tienen historia o tradición, para poner esos recursos y peticiones absurdas.



Este tipo de escritos son reiterados, ¿son procedentes?



Estas personas no tienen argumentos de fondo. No quieren dar un debate como el que queremos dar desde Causa Justa, con argumentos atados al derecho, a la Constitución, a los tratados internacionales, sino torpedear el caso. Lo que buscan es dilatar, entorpecer y confundir el proceso y a la Corte. Mientras tanto, nosotras hemos tenido un año ya para promover un debate público serio y fundamentado y para presentar más estudios al respecto.

La Corte debe resolver cada uno de estos escritos, ¿se afecta el proceso?



El proceso de constitucionalidad en Colombia es participativo. De hecho, no se debe ser abogado o abogada para hacerlo, sino ciudadana o ciudadano para demandar una ley. Es un proceso democrático y la Corte tiene que atender las solicitudes, revisarlas, pero también la Corte tiene que tomar medidas frente a maniobras que intenten torpedear el proceso y eso es lo que ha hecho: decir que no va a suspender el proceso cuando lleguen peticiones que ya ha resuelto.



Ya la demanda va a cumplir un año y es un debate que no se puede aplazar más porque hay más de 5.000 mujeres con procesos judiciales con aborto, la mayoría campesinas, mujeres muy jóvenes, mujeres víctimas de violencia, y mientras estas personas tratan de dilatar el proceso, estas mujeres sufren y están en peligro. La Corte tiene que seguir la senda de poner tatequieto a maniobras que no buscan un debate serio sino solo torpedear.



Mientras tanto, nosotras nos estamos preparando para un mes muy importante porque e septiembre es el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.



¿Qué llamado hace Causa Justa a la Corte?



A la Corte que siga con su labor de juez imparcial y que garantice la integridad del proceso judicial, que quiénes participemos en el proceso lo hagamos en aras de contribuir al proceso, de darle elementos a la Corte, y no de dilatarlo y torpedearlo. La decisión tiene que tomarse este año. Mientras avanza el proceso hay mujeres procesadas por abortos y hay centros clandestino que están poniendo en riesgo a las mujeres, entre otros.

