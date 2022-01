Este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional retoma la discusión sobre la posible despenalización del aborto en Colombia. Con presencia del conjuez Hernando Yepes Arcila, el alto tribunal se reunirá para continuar el debate impedimento que el 18 de noviembre presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo para separarse de este asunto por el hecho de haber dado declaraciones a medios mencionándolo.



Linares Cantillo se declaró impedido porque el 11 de noviembre de 2021 hizo referencia al debate sobre el aborto en una entrevista en un medio de comunicación sobre otro asunto, para decir que la Corte se enfrenta a difíciles decisiones.



En concreto, Linares dijo: “en ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: 'papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”.



El 18 de noviembre, la Sala Plena no llegó a un acuerdo y designó al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre de 2021 tuvo una primera sesión con el conjuez, pero la Sala se suspendió sin votación y ahora espera definir, de una buena vez, el impedimento para entrar a estudiar de fondo las ponencias que presentaron los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos pidiendo despenalizar el aborto, que es legal —desde 2006— bajo tres causales.



Lo que la Corte sí definió en la sala del primero de diciembre fue la recusación que presentó el movimiento Causa Justa, conformado por múltiples organizaciones en contra del conjuez Yepes. Causa Justa, que presentó una de las demandas que estudia la Corte, dijo que Yepes Arcila no puede resolver este asunto porque es abogado en un proceso que está en trámite en la Corte en el despacho del magistrado Linares.



La Sala explicó que, según las reglas vigentes, no son recusables “los magistrados y conjueces a quienes corresponda la decisión sobre impedimentos o recusaciones” y negó el pedido. Días después, el abogado Enrique Gómez Martínez presentó otra recusación contra Yepes Arcila, por los mismos argumentos esbozados por Causa Justa.



Protesta por la despenalización del aborto. Foto: Carlos Ortega. EFE

Martínez, quien representanta en ese caso a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, asegura que Yepes tiene un interés porque es apoderado judicial de la empresa sociedad Proactiva Doña Juana E.S.P S.A., en el marco de una tutela presentada contra una decisión del Consejo de Estado, que está en estudio en el despacho de Linares.



Este recurso aún no ha sido objeto de discusión por la Sala Plena por lo que se espera que este jueves también sea estudiado.



Fuentes consultadas por este diario explicaron que, si el magistrado Linares es separado del caso este jueves, la Sala procedería a debatir de fondo el asunto con los restantes ocho juristas, por lo que podría haber decisión. Pero, si llegare a presentarse un empate, tendría que sortearse un conjuez. Ahora, si Linares no es separado del expediente, también podría haber decisión este jueves.

¿Qué estudia la Corte?

El alto tribunal estudia demandas del movimiento Causa Justa, conformado por varias organizaciones civiles, y del abogado Mateo Sánchez. Ambas demandas piden que el aborto no sea un delito en Colombia, sin requisito alguno.



Esto porque, aunque desde 2006 hay tres causales bajo las cuales se permite este procedimiento en el país -grave malformación del feto incompatible con la vida, riesgo para la salud física o mental de la madre o abuso sexual-, en el resto de casos es un delito castigado con prisión de 16 a 54 meses.



Las demandas señalan que la criminalización del aborto va en contra de los derechos de las mujeres a la no discriminación, la salud y el libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, señalan que el modelo de causales si bien fue un gran avance, ha sido insuficiente para garantizar este derecho a todas las mujeres que lo piden y que se enfrentan a barreras.



Con argumentos diferentes, ambas ponencias en la Corte de parte de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo van a favor de la despenalización, pero estas deben ser votadas por todos los magistrados y por mayoría podrán ser aceptadas o rechazadas.



Las ponencias

La ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, conocida por EL TIEMPO, dice que el Estado debe remover los obstáculos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres gocen de salud reproductiva, como la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que tienen incidencia directa en la práctica de abortos inseguros.



El texto de 192 páginas señala que, con el delito de aborto, se vulnera la libertad de conciencia de las mujeres sobre la decisión de procrear o de no hacerlo, asunto que es “personalísimo, individual e intransferible, que corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, en concreto, la autonomía reproductiva respecto de la cual les está prohibido intervenir al Estado, a los particulares, haciendo uso de la coacción o de la violencia”.



Lizarazo propone eliminar el delito de manera inmediata, para evitar un déficit de protección de derechos y en atención a que, con las posturas recibidas, la Corte pudo comprobar la existencia de barreras para acceder a la IVE aun en los tres casos legales desde 2006. Y pide una regulación en dos años.



La ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos dice que el delito de aborto “es una restricción desproporcionada al derecho a la igualdad de las mujeres para acceder a los procedimientos médicos para la IVE y, en general, para gozar de los derechos fundamentales a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad”.



Al indicar que el delito afecta el derecho a la igualdad de las mujeres, en relación con los hombres, pues es un delito que castiga de manera exclusiva a las mujeres, el proyecto de fallo de Rojas propone tumbar el delito, pero con efectos diferidos a dos años mientas el Congreso fija reglas claras para el ejercicio de la IVE.



