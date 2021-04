Corte debatirá si hace audiencia por demanda que pide aborto libre

El magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo llevará este jueves a Sala Plena una petición ante sus colegas para que autorice la realización de una audiencia pública en el trámite de la demanda que busca despenalizar el aborto por completo en Colombia. La petición asegura que la diligencia es necesaria debido a la complejidad de la discusión.



El magistrado Lizarazo tiene en su despacho una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, compuesto por ciudadanos, académicos, reconocidos juristas, ONG y organizaciones sociales, que pide eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano, al estimar que viola los derechos fundamentales a la salud, la igualdad y la libertad de la mujer, desconociendo además las realidades de las mujeres que habitan el territorio.



La demanda pide la despenalización completa del aborto, práctica que es legal desde 2006 en tres causales por decisión de la Corte Constitucional: cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud física y metal de la mujer; cuando existe grave malformación del feto y cuando el embarazo sea resultado de violación.



Esa demanda fue admitida por la Corte para estudio en octubre de 2020 y, desde entonces, el magistrado Lizarazo ha recibido 46 escritos ciudadanos que le piden la realización de la audiencia pública para que se expongan argumentos a favor y en contra de la despenalización. EL TIEMPO estableció que el jurista considera necesaria la diligencia y por eso les pidió a sus colegas apoyarla. Si la Sala Plena acoge la petición, la audiencia se realizaría a finales de mayo próximo.



No es la primera vez que a la Sala Plena de la Corte Constitucional se lleva una petición como estas. En 2020, cuando el alto tribunal estudiaba otra demanda sobre el aborto en Colombia, el magistrado Alejandro Linares consideró necesario hacer una audiencia pública pero la Sala Plena no acogió su postura.



En ese entonces, la Corte estudiaba una demanda que pedía penalizar el aborto por completo. Linares, al contrario de esas pretensiones, presentó una ponencia que pedía dejar el aborto libre en Colombia hasta la semana 16 de gestación. No obstante, su postura no fue acogida y la Corte terminó dejando el aborto tal y como está desde 2006: legal en las tres causales.



La demanda de Causa Justa es apoyada por organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que asegura que la penalización lleva a abortos inseguros, convirtiéndose en la sexta causa de mortalidad materna. Igualmente, es apoyada por organizaciones sociales, algunos, académicos, entre otros.



En contra se han manifestado organizaciones que se denominan “provida”, congresistas, instituciones religiosas y el Gobierno que, a través del Ministerio de Justicia aseguró que, en su criterio, este debate debe darse en el Congreso y no en la Corte. El pasado 3 de marzo, la Procuradora Margarita Cabello señaló que no solo el asunto debe ser competencia del legislativo, sino que este bien podría prohibir el aborto por completo.



“Para el Ministerio Público, en virtud del valor constitucional de la vida de quien está por nacer, el Congreso de la República puede optar por penalizar, por regla general, el aborto sin que dicha determinación sea per se contraria al ordenamiento superior, máxime cuando se trata de una decisión eminentemente política reservada al poder que cuenta con legitimidad democrática para adoptar este tipo de medidas", indicó la Corte.



