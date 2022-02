Este 21 de febrero la Corte Constitucional, en un hito, despenalizó el aborto en Colombia hasta el sexto mes de embarazo, y estableció que a partir de ese periodo seguirán rigiendo las tres causales que lo permiten desde 2006.



La decisión se tomó en una apretada votación de 5 votos contra 4, en la que la mayoría de los magistrados hombres votaron en favor de la despenalización, mientras que la mayoría de las magistradas mujeres, con excepción de la magistrada Diana Fajardo, votaron en contra de esta.



Fajardo, quien integra la Corte desde 2017, ha sido conocida por tener posturas más liberales, no solo en este tema en el que su voto contribuyó a mover la balanza para la despenalización, sino en otros temas como la eutanasia.



La magistrada, nacida en Zipaquirá (Cundinamarca), es politóloga y abogada de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de esa misma universidad.



En su experiencia laboral antes de llegar a la Corte se cuentan cargos en distintas entidades estatales y gubernamentales como la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Zipaquirá, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



También fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional entre 2009 y 2013, y el 6 de junio de 2017 comenzó su actual periodo como magistrada titular del alto tribunal. En la actualidad es vicepresidenta de esta alta corte.

En otras ocasiones ha defendido posturas progresistas

Su voto en torno a la despenalización del aborto, que puede considerarse progresista, no es el primero en el sentido de ampliar derechos.



En julio de 2021, en una demanda de inconstitucionalidad presentada a la Corte, Fajardo, como ponente, le propuso a sus compañeros de la Sala Plena ampliar la eutanasia a pacientes no terminales, que tengan un intenso dolor debido a enfermedades o lesiones graves e incurables.



La eutanasia es un derecho reconocido por la misma Corte desde 1997, pero hasta el año pasado solo podían acceder legalmente a ella las personas que hubieran sido certificadas por médicos como pacientes terminales. Con la ponencia de Fajardo, que alcanzó una votación de 6 contra 3, eso cambió y se eliminó el requisito de enfermedad terminal.



En 2020, en un tema de protección de los animales por el caso del oso Chucho, un oso de anteojos al que la Corte Suprema le había concedido un habeas corpus, que luego esa misma corporación retiró, y cuyo caso llegó a la Corte Constitucional vía tutela, Fajardo había propuesto ampliar la concepción sobre los animales.



Aunque la magistrada había elaborado una ponencia en la que se reconocía a los animales como seres con derechos, como el de la libertad, esta fue derrotada con una votación de 7 a 2, y la Corte terminó por decidir que los animales son seres sintientes y los humanos tienen responsabilidades de cuidado frente a ellos, pero que los animales no son seres poseedores de derechos.



