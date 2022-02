María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, se mostró en contra de la decisión de la Corte Constitucional, luego de conocerse la aprobación de la despenalización del aborto hasta la semana 24.



La congresista escribió y subió un video a su cuenta de Twitter y dijo que la “decisión sobre el aborto es violatoria del derecho a la vida del no nacido, del más indefenso. Los colombianos que respetamos la vida desde la concepción buscaremos mediante referendo enderezar lo que la @CConstitucional ha hecho hoy”.



Decisión sobre el aborto es violatoria del derecho a la vida del no nacido, del más indefenso. Los colombianos que respetamos la vida desde la concepción buscaremos mediante referendo enderezar lo que la @CConstitucional ha hecho hoy. pic.twitter.com/G7eKOMF6Qe — María del Rosario Guerra (@charoguerra) February 21, 2022

Además agregó que “la Corte Constitucional ha desdibujado los límites para acabar con las vidas humanas desconociendo que tiene como deber tutelar lo contenido en la Carta Magna, y el derecho a la vida en todas sus formas es el más importante. Pero parece que esto no aplica para el más indefenso”.



Por su parte, la senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático y quien aspira a ser reelecta, indicó también mediante un video subido a las redes que “el absoluto poder de disposición de la mujer sobre la vida de quien está por nacer, va en contravía de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia con la ratificación de Tratados sobre derechos humanos”.



“El aborto no es nada distinto al asesinato de un ser indefenso por parte de su madre en el vientre; lo que va en contravía del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Nacional”, agregó la congresista.



A esas voces también se unió la congresista Margarita Restrepo, del Centro Democrático y candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia.



“Inaceptable el proceder de la Corte. Pareciera que desconoce el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia cuando dice que el derecho a la vida es inviolable. Una y mil veces: no al aborto”, escribió en su cuenta de Twitter.



En tono vehemente agregó: “No al aborto, no a asesinar niños en el vientre materno. Me opongo a la decisión de la Corte Constitucional. Les estamos arrebatando a los niños el derecho a nacer. Pierde Colombia, pierden nuestros niños, perdemos todos. Soy #Provida. Magistrados de la @CorteConstituc1 convierten a las mujeres en tumbas ambulantes. Abortar a un bebé a los 6 meses, cuando es viable de nacer prematuramente, es ASESINATO. #NoAlAborto”.



Por su parte, Sara Castellanos, candidata al Senado por el partido Liberal, indicó que “Rechazo la decisión de la @CConstitucional. No se puede hablar de libertad sin el derecho a vivir. Despenalizar el aborto hasta la semana 24 es legalizar el asesinato. Radicaré una solicitud de referendo para que se respete la vida desde la concepción. #CorteAbortoNo #Provida.

Rechazo la decisión de la @CConstitucional. No se puede hablar de libertad sin el derecho a vivir. Despenalizar el aborto hasta la semana 24 es legalizar el asesinato.



Radicaré una solicitud de referendo para que se respete la vida desde la concepción.#CorteAbortoNo #Provida pic.twitter.com/EdeiNo3E3j — Sara Castellanos (@sarag12) February 21, 2022

Alejandro Ordóñez, Embajador de Colombia ante la OEA, también se mostró en contra de la decisión de la Corte Constitucional.



“Un Estado que decide eliminar una porción de los seres humanos, desde el primer día o hasta la semana 24, se convierte en genocida y totalitario. Duele ver cómo la sociedad es sometida por la cultura de la muerte. Esto es un acto de violencia con apariencias de juridicidad”, escribió Ordóñez en su cuenta de Twitter.



