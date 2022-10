La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para resolver si acepta o no las más de 50 recusaciones que se presentaron en contra de Juan Carlos Henao quien fue designado en enero de este año como conjuez para resolver una de las demandas que buscan la despenalización del aborto.



Se trata de una demanda del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina que fue admitida en septiembre de 2020 y que se tramitó al mismo tiempo que la demanda que, las mismas intenciones pero argumentos diferentes, presentó el movimiento Causa Justa. La demanda la tenía el magistrado Alberto Rojas, quien presentó una ponencia que se alcanzó a votar por la Sala Plena.

Juan Carlos Henao es el rector de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero como los magistrados quedaron empatados tanto en ese expediente como en el de Causa Justa que llevaba el magistrado Antonio José Lizarazo, la Sala sorteó dos conjueces. A Henao para el caso que llevaba Rojas y a Julio Andrés Ossa en el de Causa Justa.



Como se sabe, en febrero de este año, con votación 5-4 y participación del conjuez Ossa, la Sala Plena despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación al resolver la demanda del movimiento Causa Justa.



Esa decisión se llevó el foco de las noticias, mientras que el otro expediente quedó suspendido por cuenta de las recusaciones contra Henao y luego por la salida del magistrado Alberto Rojas a finales de febrero.



La magistrada Natalia Ángel llegó a ese despacho en su reemplazo el 4 de abril y en el entretanto estuvo como magistrada encargada Karena Casellas, quien fue auxiliar de Rojas y hoy hace parte del despacho de Diana Fajardo.



Seis meses después, la magistrada Ángel ya presentó a sus colegas de la Sala Plena un proyecto para definir si mantiene a Henao de conjuez o no.

Las recusaciones dicen que Henao no debería ser conjuez porque ha manifestado en entrevistas su posición a favor del aborto. Si la niega, el jurista podrá seguir en el caso. Si no, se deberá sortear a otro conjuez.



Cuando esto se resuelva, la Sala entrará a votar este caso. Lo que aún no está claro es si Ángel debe presentar una nueva ponencia, dado que el magistrado Rojas ya no está en la Corte.



¿Qué podría pasar? Lo más seguro es que la Corte decida ‘estarse a lo resuelto’ en el fallo de febrero que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Las otras posibilidades serían que la Corte se inhiba, es decir, que decida que el recurso no tenía los argumentos para ser estudiada y deje todo tal y como está hoy.



¿En qué va la nulidad contra el fallo de febrero?

De otro lado, la Corte Constitucional también deberá resolver varias peticiones de nulidad que se presentaron en contra del fallo de febrero que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.



Previo a la decisión, la Corte resolvió en días pasados varias recusaciones que se presentaron en contra de los magistrados que pedían que la petición de nulidad la resolvieran juristas diferentes a los que tomaron el fallo.



En auto conocido por EL TIEMPO, la Sala Plena negó esas recusaciones por improcedentes y además advirtió a la abogada antiaborto Natalia Bernal Cano para que deje de presentar recursos infundados que demoran los procesos en la Corte, so pena de ser sancionada otra vez.



"La Sala Plena le reitera a Natalia Bernal Cano que, en caso de continuar presentando solicitudes infundadas y abiertamente improcedentes que constituyen un abuso del derecho al acceso a la justicia y un desacato a las órdenes dictadas por la Corte Constitucional, esta corporación ejercerá los poderes correctivos a que haya lugar para asegurar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y el respeto debido al poder judicial", dice el documento.



Entre tanto, hay otra demanda, también presentada por Natalia Bernal que pide de nuevo penalizar los procedimientos abortivos y en la cual la Corte solicitó conceptos a prestigiosos juristas.

