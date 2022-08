El 21 de febrero pasado, la Corte Constitucional, en una decisión histórica, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, ampliando el derecho de las mujeres a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y legal que, hasta antes del fallo, era permitida solo en tres causales.



A finales de junio, la abogada Natalia Bernal, quien ha impulsado numerosos procesos para buscar la prohibición total del aborto. La Corte revisó la demanda y decidió no admitirla al considerar que si bien algunos argumentos no habrían sido estudiados aun por el alto tribunal, no tienen la carga argumentativa para admitir el recurso y otros, serían cosa juzgada.

Bernal presentó una demanda contra el artículo 122 del Código Penal pidiendo que la Corte mantenga el delito del aborto para quien lo realice, con consentimiento de la mujer, y quien colabore y promueva la conducta.



Entre sus argumentos, la jurista dice que la reciente sentencia del alto tribunal, considerada un avance en materia de derechos en la región, “legalizó el infanticidio” e insistió en los riesgos del procedimiento a través de numerosas investigaciones e informes médicos.



E insistió que esta demanda a las otras siete que ha presentado al respecto y que han salido todas contrarias a sus intereses o archivadas, entre otros argumentos. En auto de 43 páginas, la Corte Constitucional recordó los elementos claves de la sentencia de 2006, que legalizó el aborto en tres causales, y la de febrero pasado y comparó los artículos sobre los cuales se ha pronunciado y sobre qué razones, para señalar que la demanda necesita precisiones y especificaciones.



Así, la Corte dijo que la demanda no es clara ni pertinente cuando pretende desacreditar la sentencia de febrero y porque aunque va dirigida contra el delito de aborto, menciona otros delitos pero no aclara si también busca que el alto tribunal se pronuncie sobre estos o no.



También dijo que no cabe que Bernal presente como argumentos opiniones personales que no tienen naturaleza constitucional y dijo que la jurista pretende atacar elementos centrales sobre las sentencias, como el derecho a la salud y el acceso al sistema de salud para realizarse un aborto, para indicar que el delito debe aplicar a quienes lo realicen aún con consentimiento de la mujer.



“Cabría que la accionante desarrolle con más detalle este argumento para superar esta contrariedad”, dice el auto de inadmisión de la demanda firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez que explica, uno a uno, las posibles contradicciones de la demanda frente a lo que hoy es regla y señala que otros necesitan precisiones.



“Frente a varios de los artículos constitucionales que se estiman vulnerados en los que no parecería configurarse cosa juzgada constitucional, la (demanda) podría admitirse, siempre que se allegue la cédula de ciudadanía o los documentos mencionados para acreditar la legitimación por activa”, dice el auto.

“Se destaca que la presente demanda cuenta con algunos elementos de análisis que podrían dar lugar a un examen del artículo 122 del Código Penal desde una perspectiva constitucional que no pareciera haber sido abordada por esta Corporación en las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022, esto es, desde los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana de los niños que están en proceso de gestación como sujetos de derechos, respecto de quienes se deriva una protección por parte del Estado y la sociedad”, agrega el auto.



“Incluso, en atención a algunos apartes de la demanda, este planteamiento podría realizarse también respecto de otras normas legales del Código Penal que fueron citadas por la accionante en el marco de su demanda, tal como lo son 118, 119, 123, 125 y 139 E, siempre que así sea establecido en la corrección de la demanda”, señaló el magistrado Ibáñez.

Cabe recordar que la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación dijo por ejemplo que mantener el delito en el contexto actual, sin política pública integral para proteger la vida en gestación y de las personas gestantes, entraba en tensión con los derechos a la salud y reproductivos de estas.



“Mantener la actual tipificación del aborto consentido y, por tanto, utilizar el derecho penal como prima ratio, expone a las mujeres a una de las principales causas de muerte materna, esto es, a la práctica de abortos inseguros, que pueden lesionar su integridad personal, salud y vida y que afectan de una manera más evidentemente desproporcionada a aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, dijo la Corte en dicho fallo.

