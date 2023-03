EL TIEMPO conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió inhibirse, es decir, no pronunciarse de fondo sobre una demanda que presentó la abogada Natalia Bernal, quien ha buscado prohibir toda practica abortiva en Colombia.



El recurso buscaba que la Corte se pronunciara sobre la protección de los “niños por nacer prematuros desde la semana 22 a la 37 que se encuentren en el útero de la madre”, entre otros.



¿Qué pasó?

Doctora en derecho constitucional Natalia Bernal Cano Foto: Natalia Bernal Cano

La demanda iba dirigida contra del artículo 122 del Código Penal que tipifica el aborto que es sobre el cual la Corte se pronunció en 2022 para permitir la práctica hasta la semana 24 de gestación sin condicionamiento alguno y dejando claro que a partir de esa fecha el aborto será posible en tres causales: violación, malformación del feto que haga inviable su vida y cuando haya riesgo para la salud física y mental de la persona gestante.



El recurso pedía que la Corte dijera que el delito de aborto se podía cometer contra el nasciturus, así como el delito de infanticidio que hoy está contemplado en el Código Penal pero para cuando ya hubo nacimiento y hasta los primeros 8 días de vida, entre otros.



El caso estaba en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien presentó una ponencia que pedía, por un lado, dejar las cosas tal y como están hoy respecto del delito del aborto y que declaraba ajustado a la Constitución el artículo 108 del Código Penal y que contemplaba la idea de dar una protección adicional al que está por nacer.

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Esa ponencia fue derrotada por la Sala Plena que optó por considerar, por mayoría, que no había méritos para pronunciarse de fondo en este caso por algo que en derecho se llama "ineptitud sustantiva de la demanda", que significa que el recurso presentado a la Corte no tiene los requisitos suficientes para emitir un fallo.



Así, el caso pasó a manos del magistrado Antonio José Lizarazo quien deberá redactar la sentencia con base en lo discutido en la Sala Plena que se inhibió en este caso y, en ese sentido, las reglas vigentes que avalan el aborto siguen intactas.

