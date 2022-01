La Sala Plena de la Corte Constitucional citó para el jueves una nueva sesión para discutir de fondo una de las demandas que pide despenalizar el aborto por completo en Colombia.



La Sala contará con la presencia del conjuez Juan Carlos Henao, quien ha sido recusado múltiples veces por diferentes ciudadanos que piden que sea separado del debate por supuestamente haberse pronunciado al respecto.



Precisamente, la Secretaría de la Corte dio a conocer a Henao de la existencia de las múltiples recusaciones, razón por la cual se espera que el jueves se defina en primer lugar su el conjuez puede continuar o no en el debate.



Las recusaciones citan una entrevista hecha a Henao en 2019 por el Semanario Voz en el que hace mención al aborto.



"Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”, dice Henao en la entrevista.



Y otra entregada a Noticias RCN en febrero de 2020 en la que reitera la que el tema del aborto no es una prioridad en la agenda de los dirigentes políticos.



“Porque eso quita opinión pública, porque eso le puede quitar al senador o representante a la Cámara posibilidades de votos y básicamente es por temor que no se realizan ese tipo de avances”, dijo Henao a dicho medio de comunicación.



La demanda en la que Henao es conjuez fue presentada por el abogado Andrés Mateo Sánchez y está en manos del magistrado Alberto Rojas. Como se sabe, en sala pasada, el alto tribunal llegó a un empate 4-4, que obligó a designar conjuez para desempatar la discusión sobre la despenalización.



