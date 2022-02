A través de un video-texto publicado en sus redes sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la decisión tomada este 21 de febrero por la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación y, a partir de ese límite, mantener las tres causales legales que había desde 2006.



"La CIDH celebra la sentencia de la @cconstitucional el #21feb, mediante la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación, y reconoce el impacto positivo que tendrá en el derecho a la salud integral de las #Mujeres", publicó el organismo internacional en Twitter.

En el video-texto que compartió la Comisión también se lee que los derechos de niñas, mujeres y personas gestantes en Colombia avanzan con la ampliación de la despenalización que hizo este lunes la Corte.



"La CIDH llama al Estado a cumplir la sentencia e implementar una política pública integral que garantice esos derechos en seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional", añadió el organismo.

#Colombia 🇨🇴 #CIDH celebra la sentencia de la @cconstitucional el #21feb, mediante la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación, y reconoce el impacto positivo que tendrá en el derecho a la salud integral de las #Mujeres. #DerechosHumanos pic.twitter.com/R5tD6Df7tN — CIDH - IACHR (@CIDH) February 22, 2022

Con una votación de 5 contra 4, el alto tribunal colombia decidió que no puede ser considerada un delito la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cuando se realiza hasta la semana 24 de gestación.



La corporación dijo que tampoco será considerado delito, más allá de ese límite, cuando la mujer, niña o persona gestante esté amparada en las tres causales existentes desde 2006: cuando el embarazo es producto de un abuso sexual; cuando representa un riesgo para la salud (física y mental) de la madre; y cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida.



El fallo señala que el contexto normativo actual es diferente al de 2006, cuando se despenalizaron tres causales. Así mismo, la Corte afirmó que el delito tiene relación con abortos inseguros y que afecta de manera desproporcionada el derecho a la salud, y que la decisión de procrear y llevar a término o no un embarazo es un asunto individual que no le compete al Estado.

