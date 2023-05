Cuando el Congreso y el Presidente chocan ¿qué salida puede haber y quién la dirime? El respetado abogado constitucionalista canadiense Richard Albert asegura que la posibilidad de acudir a la gente en un referendo es una opción que no es inusual para escenarios como estos en el mundo.



El TIEMPO habló con Albert, quien obtuvo sus estudios en derecho y ciencia política de las Universidades de Yale, Oxford y Harvard. Es profesor de la Universidad de Texas y docente visitante de Yale y del Externado en Colombia, entre otras, y actualmente acompaña el proceso de referendo en Jamaica para ser un Estado y dejar atrás a la monarquía británica.



Albert llegó a Colombia a promocionar el lanzamiento de la versión en español de su libro 'Reformas constitucionales. Elaborar, romper y cambiar constituciones', que fue traducido en español por los profesores Vicente Benítez y Julián González, de la Universidad de la Sabana, y que es una hoja de ruta sobre ese proceso de reforma constitucional en el mundo.



Albert se refirió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ya descartó la idea de una constituyente, señalando que este pareció hacer un llamado a un referendo en su discurso del Primero de Mayo.

Richard Albert, reconocido constitucionalista Foto: Alejandra Bonilla. EL TIEMPO

El presidente Petro dijo en un discurso que se preguntaba si había llegado la hora de que el "pueblo trabajador tome decisiones", que se "decida a Gobernar", tras una fuerte reacción ante la posibilidad de que el Congreso no apruebe las reformas que plantea ¿cuál es su lectura del momento?



El caso de Colombia no es único en la historia del mundo. Ha habido muchos casos en los que a un Presidente le gustaría introducir un cambio en el país, pero el Congreso bloquea el cambio. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un cambio que debe hacerse en el país pero el Congreso dice que no? En muchos casos en todo el mundo, los Presidentes se han dirigido directamente a la gente para preguntarle: '¿debemos hacer este cambio que el Congreso está bloqueando?'. Entonces van a la gente en un referéndum y la gente expresa su preferencia. Ahora, hacer esto no es inusual. De hecho, la fuente última de legitimidad en cualquier sistema político es el pueblo, el pueblo mismo. Entonces, si la gente dice que sí a un cambio al que el Congreso dice que no, la gente debe prevalecer.



Esto podría ser recibido en la sociedad colombiana como una radicalización del discurso, ¿cómo hacerle el quite a actuaciones autoritarias?

Hay que distinguir entre populismo y autoritarismo. ¿Está el Presidente haciendo llamados populistas buscando repudiar las instituciones existentes en el país? Si eso es lo que estuviera haciendo el Presidente, eso sería lo que yo describiría como populismo autoritario, pero solo si el Presidente estuviera buscando socavar el Estado de Derecho y los valores del constitucionalismo y la democracia. Eso no parece ser lo que el Presidente (Petro) sugirió que haría (en su discurso del Primero de Mayo).



El Presidente sugirió que había cambios que le gustaría hacer y que el Congreso se niega a considerar y entonces dijo: 'bueno, es posible que tengamos que ir a la gente para preguntarle a la gente qué desea'. Eso solo no es autoritarismo. Podría ser un primer paso hacia el autoritarismo si el Presidente infunde en sus planes un ataque a la democracia, un ataque al Estado de Derecho, un ataque al constitucionalismo. Pero ir directamente a la gente directamente es en realidad una celebración de la democracia porque le estás preguntando a la gente qué desea para sí misma y para su Constitución.

El reconocido constitucionalista Rodrigo Uprimny dijo que, en todo caso, el Presidente Petro debe entender que su elección no implica la aprobación inmediata de todo su plan de Gobierno, que los congresistas también son elegidos por voto popular y tienen todo el derecho a rechazarlas si así lo consideran...



Es absolutamente correcto decir que el Congreso tiene una legitimidad sociológica que proviene de la elección de sus miembros. Esto es parte de la democracia representativa. Colombia no es una democracia directa, es una democracia representativa, pero hay elementos de democracia directa en el sistema de cambio constitucional. Entonces, hay una batalla entre el Congreso y el Presidente y alguien tiene que ganar.



El problema con la Constitución colombiana es que hay una falla en su diseño y es que para hacerle un cambio tienes que conseguir la aprobación del Congreso. Pero, ¿y si el Congreso dice 'no' a todas las propuestas de cambio? Eso es un problema. Eso puede congelar la Constitución, eso puede prevenir los cambios que deben hacerse. Entonces, lo que sugiere el Presidente es que hay otro camino, crear otro camino, a través de la gente, para tratar de catalizar al Congreso para hacer los cambios que se necesitan hacer.

Chile elige el domingo el consejo que redactará una nueva propuesta de Constitución, ¿hay un aire de cambio en América Latina?



Hay una energía muy dinámica en América Latina en lo que respecta a la reforma constitucional. Todos los países están pensando de alguna manera, seriamente, en la reforma constitucional. Lo vemos en Chile, lo vemos en Ecuador, lo vemos en México, lo vemos aquí en Colombia. Esto es solo parte de la vida normal de un Estado constitucional. Ahora bien, sucede, de manera muy interesante, que los países latinoamericanos se involucran más a menudo en la reforma constitucional que cualquier otra región del mundo. Eso no es algo malo. No es necesariamente algo bueno. Simplemente es. Así es como funciona la política constitucional en esta región.



El problema, si hubiere un problema, es cuando hay una tensión entre las instituciones y hay un bloqueo, hay un punto muerto. El Presidente quiere hacer algo, el Congreso se niega a hacerlo. ¿Quién resuelve el problema? Tiene que haber avances en el país. ¿Quién resuelve la barricada? ¿Quién resuelve el callejón sin salida? Lo que el Presidente de Colombia aquí está sugiriendo es que el impasse se va a resolver acudiendo a la gente.

En Colombia hay un largo debate sobre las decisiones de la Corte Constitucional que muchas veces parece que legisla y le dice a la administración qué hacer, ¿eso es un problema?



La Corte Constitucional de Colombia tiene el poder de revisar las reformas constitucionales pero lo que es muy interesante cuando un tribunal (puede hacer esto) es que comienza a usar dos sombreros históricamente separados. El primer sombrero es el de un intérprete constitucional (...) y el segundo sombrero es el de un hacedor de la Constitución. Aquí hay una fusión de roles, intérprete constitucional y hacedor constitucional. Esto puede ser un problema, puede no serlo, pero es el caso de Colombia y sé que mucha gente se resiste a eso.



Mucha gente rechaza ese papel de la Corte pero, ¿qué vas a hacer? La Corte tiene la facultad de hacerlo y ejerce el poder hasta que se cambie la Constitución para denegar ese poder a la Corte. Hay que tener en cuenta que esta es una fusión de roles muy importante que no ocurre todo el tiempo.

La Constitución de Colombia es joven aún...



En 2026, en solo tres años, la Constitución de Colombia celebrará 35 años de existencia. La pregunta debería ser: ¿está contenta la gente con su Constitución? ¿Creen que la Constitución entrega el bien público que creen que debería? Cuando llegan 35 años, la gente no solo debería celebrar sino reflexionar sobre si la Constitución que tienen es la que quieren para sí mismos y para la posteridad. Esa es la oportunidad que un aniversario presenta para la autoreflexión nacional.



Aquí se suele pensar que una constituyente es una caja de pandora de la que no se sabe qué va a salir y que puede ser peligrosa...



Los momentos de elaboración de la Constitución son momentos que deben ser bienvenidos en la vida de un país porque son una oportunidad para que las personas se expresen, expresen sus puntos de vista y valores y den forma a la Constitución por sí mismos. Los momentos de elaboración constitucional a través de una asamblea constituyente son para celebrar, para acoger, para invitar, porque ahí es cuando sabes que la Constitución es realmente tuya.

