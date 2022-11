La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio por terminada una investigación que se había iniciado en contra de un abogado quien no asistió a una audiencia en la que se iban a realizar los alegatos finales en un proceso de responsabilidad médica.



Su inasistencia afectó a la persona que representaba pero su caso tenía un fundamento: su hija había fallecido de cáncer unos días atrás.



Tras confirmar la decisión que en primera instancia tomó en 2019 la Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, la Comisión dijo que la ausencia del abogado a la diligencia sí estaba justificada pero no por el concepto de “fuerza mayor”.



La decisión tuvo en cuenta el relato del abogado que explicó, en medio de lágrimas, que su hija padecía de cáncer desde hace siete años y que en los últimos días tuvo un “cambio brusco de su enfermedad”. Según la Comisión, entonces, la muerte fue un acto ‘imprevisible’ ya que este no tenía conocimiento de cuándo fallecería su hija pero no fue un hecho ‘irresistible’ por lo que sucedió antes del día de la audiencia.



Según la decisión, acompañar a un familiar durante una enfermedad amenazante o incapacitante requiere del “apoyo social, espiritual, psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo; logrando la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia”.

La Comisión, además, dijo que el “sano proceso de reacción ante la pérdida y la muerte, conocido como ‘luto’, son expresiones apenas lógicas del derecho a la dignidad humana” y señaló que las circunstancias de este caso, tienen mayor importancia en el derecho disciplinario para comprender que “el derecho al luto sin duda alguna constituye un legítimo derecho inherente a la condición humana, cuya titularidad le permite al disciplinable alegar la causal eximente de responsabilidad”.



“De ahí que sea comprensible para la Corporación que el investigado se haya ausentado a la diligencia debido a la ‘afectación emocional’ que le produjo al investigado al deceso de su hija y que ocurrió tres días antes de la celebración de la diligencia judicial”, dice el fallo.



“Así las cosas, sería desproporcionado exigirle a un profesional del derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo dentro del término de cinco días cuando en materia laboral el empleador garantiza a su trabajador un permiso remunerado por el fallecimiento de un familiar de hasta el grado segundo de consanguineidad”, agrega la decisión que terminó el proceso y no sancionó al abogado.

