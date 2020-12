Los recursos con los que abogada tiene congelada demanda sobre aborto

Desde el pasado siete de diciembre quedó frenado el trámite de la demanda que presentó en septiembre el movimiento Causa Justa, y que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal para que esta práctica sea permitida más allá de los tres casos en los que fue avalada por la Corte Constitucional en el 2006.



La razón de que el proceso esté paralizado es que la abogada Natalia Bernal Cano presentó una nulidad y recusaciones contra magistrados, con las que congeló todo el caso.

Ella es la misma abogada que en el año pasado llevó a la Corte Constitucional dos demandas –en una de ellas pidiendo por completo la penalización del aborto- y que en este 2020 le fueron negadas porque sus argumentos no permitían hacer un estudio de fondo.



La actuación más reciente de Bernal fue la recusación que presentó el pasado 6 de diciembre contra el magistrado Antonio José Lizarazo, quien en el pasado fue el que evaluó la demanda de Bernal, y ahora es el ponente de la que presentó Causa Justa.



Pero también fueron recusados los magistrados Alejandro Linares y Gloria Ortiz. Así, un día después de la recusación, los términos en la evaluación de la nueva demanda fueron suspendidos.



Y el 18 de noviembre, a través de un correo electrónico, Bernal presentó una nulidad en la que afirma que se le violó el debido proceso cuando se evaluó su demanda en la que quería prohibir por completo el aborto y por eso cree que no se debería estudiar la que ahora presenta Causa Justa y que busca lo contrario.

El argumento de Bernal es que Lizarazo admitió evaluar la demanda de ese movimiento el 19 de octubre cuando aún no había un fallo sobre la demanda que ella presentó, pues se publicó un día después –el 20 de octubre- con la firma de todos los magistrados.



También critica que aunque su demanda se rechazó en marzo, la decisión se publicó siete meses después, por “fuera del término legal razonable”.



Pero además asegura que a ella se la trató de forma “inequitativa a diferencia del trato favorable” que según ella se le ha dado a Causa Justa. Y dice que cuando la Corte se declaró inhibida para evaluar su demanda “denigró de la calidad” de sus pretensiones y no evaluó todas sus pruebas para evitar pronunciarse sobre ellas.



En conclusión, Bernal afirma que no se puede seguir estudiando la demanda de Causa Justa por las supuestas irregularidades que hubo en el proceso que ya le negaron a ella.

Pero, ¿qué tanto piso tiene lo que está alegando Bernal? Ya han llegado varias opiniones a la Corte pidiéndole que rechace la petición de Bernal de anular el proceso porque sus argumentos no tienen cabida.



El primero en responder fue el movimiento Causa Justa, quien le pidió a la Corte rechazar lo que pide Bernal pues el hecho de que el fallo de la demanda que ella presentó se demorara, no le impide a la Corte aceptar revisar una nueva demanda sobre el aborto.



“Aplicar un razonamiento como el alegado por la abogada Bernal Cano implicaría una limitación irrazonable para la presentación y admisión de nuevas acciones públicas de constitucionalidad”, afirma Causa Justa.



De otro lado, dice Causa Justa, las supuestas fallas que hubo en el trámite de la demanda de Bernal nada tienen que ver ni tienen por qué afectar la nueva demanda que ese movimiento presentó, pues son proceso independientes.



Incluso el mismo Gobierno, que en conceptos como los del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Salud le ha dicho a la Corte que no debería despenalizar por completo el aborto, en este caso se mostró en contra de aceptar lo que está pidiendo la abogada Bernal.



Según Presidencia, la Corte debe abstenerse de aceptar esa nulidad “en razón a que la solicitud no cumple con los requisitos legales fijados para su procedencia”.

La Presidencia le dijo a la Corte que lo que Bernal dice son “apreciaciones subjetivas” que se basan en razones que no aplican para este proceso porque ella insiste en dar explicaciones sobre lo que pasó en su demanda en la que la Corte ya zanjó la discusión.



También intervino la Universidad de los Andes, quien le pidió a Causa Justa que no acepte la nulidad de Bernal porque ella no argumenta en qué sustenta el supuesto trato desigual en su contra, ni tampoco está claro lo que pretende. Además, dijo que no le sirve decir que en su caso no se tuvieron en cuenta pruebas, porque esa situación no tiene implicaciones en este nuevo caso.



Además se pronunció el observatorio constitucional de la Universidad Libre, afirmando que no comparte los argumentos de Natalia Bernal sobre una supuesta imparcialidad del magistrado Lizarazo.



Y aunque la Universidad le recomienda a la Corte cumplir con los términos que dice su reglamento para publicar y firmar una providencia después de que el tema es decidido en Sala Plena, asegura que esa recomendación en nada afecta el trámite de la demanda de Causa Justa.



