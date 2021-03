‘Creo que Colombia va a perder este caso': Abogada de Jineth Bedoya

Luego de que Colombia recusó -y se retiró de la audiencia- a casi todos magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el juicio por el ataque a la periodista Jineth Bedoya, ocurrido el 25 de mayo del 2000, su defensa, representada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), habló de lo que viene en el proceso.



Viviana Krsticevic, directora de Cejil, manifestó que nunca se esperaron que el Estado se fuera a retirar del juicio y que si existiera una intención de la Nación de deslegitimar este tribunal internacional, de cara a una eventual sentencia condenatoria, esto sería muy grave para Colombia y la región.

¿Se esperaban lo que pasó en la audiencia?



Nosotros pensábamos que podíamos enfrentarnos a una situación en el que el Estado reconoce parcial o totalmente su responsabilidad, pues hay varios hechos probadas en el proceso, esperábamos un pedido de disculpas públicas, por ejemplo, pero nunca imaginamos esto de la recusación de casi todos los jueces.



Ha habido recusaciones de jueces antes, pero nunca una recusación de toda la corte, en la que el Estado se levanta y se va de la audiencia, lo inédito es que el Estado haya decidido no participar en la audiencia y defenderse.



¿Qué viene ahora?



Estamos a la expectativa de lo que decida la Corte, el Estado hizo algo oral y la corte le pidió que se ratifique. Nosotros presentamos un memorial de sustento sobre estos temas y esperamos que sobre la base de la información que ya tiene la corte y la que haya recibido del Estado, tome la determinación acerca de cómo va a proseguir y cuándo se reanuda la audiencia.



¿Qué impresión les deja a ustedes, como defensa, el retiro de Colombia de la audiencia?



Yo llevo 25 años litigando ante la Corte IDH y esto es insólito, inaudito, nos sorprende que el Estado de Colombia haga lo que no hicieron gobiernos realmente autoritarios como el gobierno de Fujimori en Perú, el de Ortega en Nicaragua, el de Maduro en Venezuela...

¿Consideran que es cierto que los jueces hicieron preguntas prejuiciosas?



Creo que la Corte va a rechazar la petición del Estado porque no tiene fundamento fáctico ni jurídico. Hace un mes la Corte notificó al Estado de qué iba a declarar Jineth Bedoya, la Corte convoca a una serie de personas por escrito y dice qué van a decir.



Los jueces, cuando hicieron las preguntas de seguimiento, estuvieron sujetos a lo que era el objeto de la declaración de Jineth que incluía su labor periodística, el riesgo de periodistas, amenazas, hostigamiento, secuestro y violación, y la respuesta del Estado al respecto, entre otros. Las preguntas de los jueces estaban dentro de lo esperado.



¿Había otras opciones para que el Estado manifestara que no estaba de acuerdo?



En el momento en que la Corte fija el objeto del interrogatorio de Jineth el Estado podía haberlo cuestionado y pedido una reconsideración sobre el objeto de la declaración. Y en la audiencia, el Estado puede objetar las preguntas, podría complementar además en sus alegatos orales u escritos.



El proceso no ha terminado, lleva miles de páginas de pruebas pero este es un momento clave en el que te escucha el tribunal, es la oportunidad de explicarle al tribunal tu posición. El caso no se ha terminado y creo que al salirse, el Estado pierde su oportunidad.

¿Cree que esta posición de Colombia sea una estrategia para deslegitimar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?



Lo que puedo decir es que la posición del Estado no tiene sustento jurídico ni fáctico, entonces lo que creo es que tiene que haber otras razones que estén motivando la posición del Estado y creo que quienes representan a Colombia en el fuero internacional no quieren que se discutan algunas de las graves falencias que todavía tiene el Estado para la defensa de la libertad de expresión, los derechos de las mujeres periodistas y los derechos de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.



No quieren que se discuta eso en otro espacio que no sea nacional y la verdad es que Colombia todavía tiene enormes deudas con la prensa, con las mujeres periodistas y con las mujeres víctimas de violencia sexual. Esa es una de las razones por las que creo que Colombia está tratando de limitar el debate que se está dando en la Corte IDH y el debate pública alrededor de lo que está ocurriendo.



Y en parte esto es porque la declaración de la periodista Jineth Bedoya fue muy impactante, detallada y realmente demoledora, y creo que eso le molestó profundamente al Estado.



Si hay un plan de largo plazo para deslegitimar la autoridad de la Corte IDH, eso puede ser porque creo que a la luz de lo que escuchamos Colombia va a perder este caso porque la prueba demuestra ampliamente la responsabilidad que tiene el Estado por acción y por omisión en las injusticias que se han cometido a la señora Jineth Bedoya.



Entonces una de las estrategias del Estado puede ser adelantarse a una probable sentencia condenatoria desconociendo la autoridad del tribunal. Esto realmente es gravísimo para Colombia, para las y los ciudadanos que si esa fuera la actitud que va a tomar el Estado, pierden un recurso fundamental para la protección de los Derechos Humanos como es el acceso al sistema interamericano. Y creo que es muy grave para la región que una democracia como la colombiana adopte una posición de es tipo, que no han tomado otros de los países que tienen situaciones de crisis democrática profunda, parece un precedente lamentable.

