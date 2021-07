A pesar de nueva orden de libertad, Iván Moreno seguirá detenido

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad por vencimiento de términos al exsenador Iván Moreno Rojas por uno de los procesos por presunta corrupción que enfrenta el excongresista en el alto tribunal.



No obstante, Moreno Rojas seguirá detenido, ya que sigue pagando una pena de 14 años de prisión impuesta en su contra en 2014 por el ‘carrusel de la contratación’ y porque tiene una medida de aseguramiento en otro proceso que se le abrió en 2021, también por irregularidades en contratos.



(Le puede interesar: Corte Suprema llama a juicio a exsenador Iván Moreno Rojas)

En marzo de 2017, la Corte dictó una segunda acusación contra Moreno por el ‘carrusel de la contratación’ pero por delitos y hechos diferentes a los que fue condenado.



En este caso, se le cuestionó haber alcanzado acuerdos ilegales con contratistas del distrito respecto de ocho contratos adjudicados al Consorcio Puente Calle 63, Peatonal Autopista Sur, Calle 134, Consorcio Occidental, Consorcio Peatonal El Centenario y conexión Calle 153.



En ese proceso no ha empezado la audiencia de juicio oral por diversos recursos y la puesta en marcha de la doble instancia en el alto tribunal, entre otros.



(Lea en contexto: La JEP rechaza a Samuel e Iván Moreno y a la madre de ambos).



La Corte empezó a contar el plazo razonable para ser juzgado desde el momento en que el Inpec lo dejó a disposición de la Sala por este caso, lo cual ocurrió el 15 de mayo de 2020 y descontó 45 días que se tomó la Corte al resolver recursos que presentó su defensa y que en su criterio son dilatorios.



“Es claro que los doce meses de privación de libertad de Moreno Rojas se cumplen el 28 de junio, lo cual impone que oficiosamente la Sala Especial reconozca la procedencia de la casual liberatoria a partir de ese día”, dijo la Corte.



(Le puede interesar: Corte Suprema revisará condena del exsenador Iván Moreno)



No obstante, como Moreno tiene una medida de aseguramiento dictada en marzo de 2021, no quedará en libertad. En ese proceso se investiga al exsenador por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.



Lo anterior, relacionado con el contrato del servicio de ambulancias que hace parte del entramado de corrupción del 'carrusel de la contratación' en Bogotá.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Corte selecciona tutela y revisará calidad de imputado de Álvaro Uribe



-Masacre de Vegachí de 1997 llegó a la CIDH



-Corte Constitucional definirá futuro del Real Sincelejo