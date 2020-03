32 constitucionalistas le piden a la Corte avanzar frente al aborto

A pocas horas de que la Corte Constitucional, posiblemente, tome este lunes una decisión en la demanda que pide penalizar por completo el aborto, 32 profesores le enviaron una carta abierta al alto tribunal en la que le piden que se tome una decisión que permita avanzar frente a los derechos de las mujeres, recordando que organismos internacionales han pedido despenalizar por completo esta práctica.

En la carta los docentes, expertos en derecho constitucional y derechos humanos, aseguran que en este caso la Corte sí puede hacer un pronunciamiento de fondo pues consideran que no hay cosa juzgada y, además, afirman que el alto tribunal está facultado para tomar una decisión ante la reiterada "inercia del legislador" en solucionar la desprotección constitucional en este tema.



Los docentes, además, aseguran que la Corte incluso podría tomar una decisión distinta a la que plantea la demandante Natalia Bernal, quien pide tumbar las causales por las que, desde el 2006, se despenalizó el aborto en Colombia en tres casos.

Para los profesores, en el caso del aborto no hay cosa juzgada porque en los últimos 14 años, desde que se despenalizó parcialmente el aborto en el alto tribunal, han cambiado las normas que fueron referentes para juzgar en ese momento la constitución, y porque además, aseguran, ha habido cambios sociales significativos y situaciones nuevas que ameritan una nueva revisión del aborto en la Constitución.



Alguno de los cambios, exponenen los profesores, es que órganos como la Organización de Naciones Unidas "no solo exigen la despenalización del aborto bajo unas causales mínimas, sino que recomiendan una mayor liberalización e incluso derogación de las leyes que criminalizan el aborto, actualizando el contenido de los derechos reconocidos en los respectivos tratados internacionales que se tuvieran en cuenta por esta Corte en el 2006".

Además, aseguran los expertos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en su reciente observación número 35 calificó a la penalización del aborto como una forma de violencia basada en género, por lo que instó a los Estados a eliminar las legislaciones que penalicen esta práctica. Incluso, dicen los profesores, el Cedaw le ha recomendado a Colombia despenalizar el aborto en todos los demás casos no contemplados en el fallo del 2006.



Pero además, otro argumento de los docentes es que tras 14 años de despenalización parcial, se siguen presentando barreras para que las mujeres y niñas más vulnerables puedan acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales permitidas, por lo que la misma vulneración de derechos que se intentó eliminar en 2006, continúa.



Esto lleva a que, aseguran los docentes, la mayoría de abortos en el país se realicen de formas inseguras, con graves complicaciones principalmente para las mujeres rurales que tienen una tasa de complicaciones por aborto de 53 por ciento.



Las barreras persisten, aseguran los profesores, porque todavía no hay suficientes hospitales que garanticen este servicio. Así, mientras en el 2014 en Bogotá el 23 por ciento de hospitales ofrecían el servicio, en la región Atlántica solo lo ofrecía el 8 por ciento.



"Esta realidad, que no estaba presente en 2006, y que además ha sido verificada por la misma Corte en 15 sentencias de tutela y una sentencia de unificación, en las que las mismas barreras se repiten a través de los años, amerita que la Corte analice nuevamente el impacto de la penalización parcial del aborto", asegura la carta.



A juicio de los firmantes de la misiva, ya que el Congreso ya omitido sus funciones en legislar para proteger a las mujeres, la Corte debería actuar para remediarlo. Esto a pesar de que la Corte le ha pedido al Ministerio de Saludo, al Congreso y a la Superintendencia de Salud regular el tema.



Los docentes aseguran, además, que la Corte sí puede tomar una decisión distinta a lo que pide la demandante, pues mientras la demanda pide penalizar totalmente el aborto, el magistrado Alejandro Linares propuso a la Sala Plena descriminalizar esta práctica, por lo menos en el primer trimestre, para que de allí en adelante sigan operando las causales. Y para ello, aseguran que el alto tribunal puede tener en cuenta los conceptos técnicos, intervenciones y demás escritos que le han llegado al alto tribunal en el que se le plantea cómo el delito de aborto vulnera los derechos de las mujeres.



Los constitucionalistas que firman la carta son Néstor Osuna Patiño, Esteban Restrepo Saldarriaga, Magdalena Correa Henao, María Clara Galvis Patiño, María Luisa Rodríguez , Peñaranda, Alma Beltrán y Puga, Germán Lozano Villegas, Carolina Vergel Tovar, Rafael José Lafont Rodríguez, Camila de Gamboa Tapias, Lina Malagón Penen, María Victoria Castro, Yolanda Sierra León, Andrés Gómez Rey, Floralba Padrón Pardo, Ana Patricia Pabón Mantilla, Alejandro Santamaría Ortiz, Paul Breinner Cáceres, María Daniela Díaz, Robinson Sánchez Tamayo, Paola Andrea Acosta, Natalia Ramírez Bustamante, Héctor Vargas Vaca, Sergio Alejandro Fernández Parra, Tatiana Rincón Covelli, Natalia Castro Niño, Cristhian Alexander Pereira Otero, Federico Suárez Ricaurte, Mauricio Alberto Franco Hernández, Jalil Alejandro Magaldi Serna, Enrique Prieto-Ríos y Liliana Estupiñán Achury.



