Cortes ratifican que fallarán en derecho y sin dejarse presionar

Tras la tensión generada por las notificaciones de la embajada de Estados Unidos a algunos magistrados de las altas cortes sobre el retiro de la visa o cambios en las condiciones de esta, las cabezas de tres de los tribunales le bajaron el tono del martes a la polémica por supuestas presiones en temas que interesan a ese país, como la extradición y el uso de glifosato contra los cultivos ilícitos, pero declararon que seguirán fallando “en derecho”.

En una presentación conjunta, las presidentas de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, pidieron confianza en la justicia y reivindicaron la independencia de las cortes.

“El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente”, dijo Ortiz, quien tomó la vocería.



Durante ese pronunciamiento llamó la atención la ausencia de la Corte Suprema de Justicia, a la que pertenece el magistrado Eyder Patiño, quien podría ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara por supuestos vínculos con el ‘cartel de la toga’, como se ha llamado a un grupo de magistrados que harían parte de una red que cobraba millonarias sumas de dinero por favorecer con sus fallos a varios investigados.



Precisamente Patiño fue uno de los magistrados notificados de que se le retiraba el permiso para ingresar a Estados Unidos y ha dicho que no tiene interés en recuperar el visado.



Al referirse a la confianza que piden sobre la justicia colombiana, las presidentas de la Corte Constitucional, del Consejo del Estado y de la JEP afirmaron que “La correcta administración de justicia debe obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios”.

Las visas

Y puntualmente, al ser preguntada sobre lo ocurrido con las visas de los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, quienes las recuperaron tras acudir a la embajada de Estados Unidos, la presidenta de este tribunal dijo: “No queremos que se entienda como una situación particular”.



Narró que, según lo que sus compañeros del alto tribunal le informaron, la embajada les solicitó una documentación que los magistrados aportaron. “Con esta documentación se superaron las dudas que pudiesen haberse generado”, agregó Ortiz tras indicar que las reuniones en la embajada fueron rápidas, cordiales, y que en ellas no se abordó nada relacionado con la función judicial.



Para la presidenta de la Corte no se trata de “un problema de visas para magistrados”, sino de “ la existencia de un contexto de presiones y preocupaciones por la imparcialidad de los jueces”.



Explicó que por eso se expuso la situación de Lizarazo y Fajardo ante el presidente Iván Duque, quien, según Ortiz, le informó luego que habló con el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker.



Duque, de acuerdo con lo que manifestó la presidenta de la Corte, le transmitió a Whitaker la importancia “de mantener una justicia imparcial, una justicia tranquila, y sin presiones para la toma de decisiones”.

No estamos en situación

Ortiz evitó mencionar presiones concretas y tras hacer referencia a los debates por las supuestas ‘chuzadas’ a los magistrados y a la polémica por los inconvenientes con las visas, dijo que esto se debía a la polarización de la “ sociedad” y a la pretensión de “politizar” las decisiones de los tribunales.



“Los jueces deben “estar al margen de la politización del país, y con mayor razón de la polarización. Somos árbitros, somos neutrales en la toma de decisiones”, afirmó Ortiz.

Finalmente dijo que las presidentas de los tribunales no quieren asumir una posición confrontacional: “No estamos en situación de ser amigos, ni enemigos. Somos árbitros, asumimos una posición neutral, y es la garantía que queremos darle al país”.

Corte no fue chuzada: Fiscalía

La Fiscalía aseguró que no fueron interceptados los teléfonos de los magistrados de la Corte Constitucional. El jefe de la Dirección delegada ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, dijo que ni a través de la plataforma Esperanza ni mediante las empresas de telefonía celular se dio esa situación.



“No existen ni han existido interceptaciones ilegales a los magistrados”, dijo Espitia. La semana pasada, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, había señalado que no se había encontrado rastro de seguimientos a través de los sistemas del ente acusador y que estaban pendientes del informe de los operadores de la telefonía celular.



Ellos han hecho sus investigaciones internas y concluyen que técnicamente no tienen la capacidad para realizar interceptaciones.

REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET