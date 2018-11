Corte Suprema tumba parte del reglamento del Consejo de Estado

Al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia anuló el artículo 13 del reglamento de esa alta Corte, que existe desde 1999, y que posteriormente tuvo una modificación en el 2003.

Según la demanda presentada por el ciudadano Leonardo Beltrán Rico, en la modificación de su reglamento el Consejo de Estado cambió la forma en la que se se hace el reparto de las tutelas en ese alto tribunal, y se establecieron unos porcentajes.



Así, a la sección Primera le corresponden el 10 por ciento de tutelas; a la Segunda, el 40 por ciento; a la Cuarta, el 40 por ciento; y a la Quinta, el 10 por ciento. A la Sección Tercera no le entregan ninguna tutela.



La Sala Plena de la Corte Suprema estudió esta demanda porque esta corporación es competente para estudiar las demandas contra los actos administrativos que emita el Consejo de Estado.



Según la Corte, no se puede limitar e impedir que determinados jueces o magistrados conozcan acciones de tutela, porque la Constitución establece que ni por razones de conveniencia, ni por congestión judicial, se les puede quitar a los jueces esta responsabilidad, "pues lo que se debe ampliar son los espacios de cobertura institucional y no restringirlos".



En este sentido, la Corte Suprema dice que si bien el Consejo de Estado puede darse su propio reglamente, ese derecho no es ilimitado. En ese sentido, impedirle a la Sección Tercera del Consejo de Estado que conozca tutelas, dice la Corte, vulneró "flagrantemente el artículo 86 de la Constitución, el cual establece claramente, reitérese, que todos los jueces son competentes para conocer de ellas".



Con estos argumentos, la Corte anuló la forma en la que el Consejo de Estado se reparte las tutelas, y la imposibilidad que tenía la Sección Tercera para conocer esos recursos.



La Corte le dio la razón al demandante, quien dijo que esa forma de repartición de tutelas "viola el ordenamiento jurídico superior", porque le impiden a la Sección Tercera conocer las tutelas de cualquier ciudadano, lo que le quite su competencia de proteger los derechos, pese a que la Constitución dice que todos los jueces de la república están facultados para conocer acciones de tutela.



Para el demandante, "se genera una discriminación que no garantiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, creando un grave deterioro del equilibrio y la armonía en el funcionamiento de dicho cuerpo colegiado".



