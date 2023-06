El valiente perro antinarcóticos 'Killer' lidera la lucha contra el narcotráfico en el departamento del Tolima desde el año 2016. Como miembro destacado de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, su entrenamiento y habilidades han sido fundamentales para dar importantes golpes a las redes de narcotráfico en la región.



Killer es un labrador retriever que nació el 23 de abril de 2016. Su formación se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento de Caninos, ubicado en la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Desde entonces, se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo de operaciones contra el narcotráfico en el departamento del Tolima.



A sus 7 años de edad, Killer ha demostrado excelentes resultados operacionales. Desde el 2021, hasta la fecha, gracias a su gran sentido del olfato, las tropas han logrado incautar más de 1,5 millones de dosis de marihuana, las cuales representan un duro golpe para las economías ilícitas de los diferentes grupos al margen de la ley que operan en la región, según indica el Ejército.



Este miembro del Ejército se encuentra bajo el mando del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, en la Base Militar de Cajamarca. Pese a las constantes amenazas a las que se enfrenta, su valentía y dedicación lo han convertido en un activo sumamente preciado. Actualmente, es custodiado las 24 horas del día mientras lleva a cabo sus labores de registro y control, así como durante sus períodos de descanso.



Killer tiene siete años de edad. Foto: Ejército Nacional.

Por medio de interceptaciones a narcotraficantes, el Ejército dio a conocer los audios en los que Killer está siendo amenazado y está "en la mira" de estos grupos delincuenciales.



"Ojo abajo, ojo abajo, en Cajamarca, porque usted sabe que ahí están los verdes, los del casco, y tienen el amarillo, ese, que usted sabe que no deja pasar nada (...) No se le vaya a meter a eso, verifique con el de las arepas si le da luz verde antes de meterse. Ojo, no se le vaya a meter, porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí y no hemos podido hacerle la vuelta a eso", se escucha en los audios.



El hombre que aparece en los audios agrega: "Quédese en Cajamarca, no se arriesgue, no se arriesgue a meterse ahí, porque usted sabe que ahí está el perrito, ese amarillo de los de casco. No se meta ahí hasta que esta gente no recoja".



Aunque su seguridad está en constante riesgo, la labor de Killer no se detiene. Él continúa contribuyendo a la seguridad de los habitantes del Tolima, combatiendo el microtráfico y trabajando incansablemente en el corredor vial estratégico que conecta el centro con el occidente del país. Este corredor, que cruza la cordillera Central, es una de las principales rutas utilizadas por los grupos delictivos para transportar sustancias alucinógenas procedentes principalmente del Valle del Cauca.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

