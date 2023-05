El pasado 9 de mayo el General William Salamanca asumió las riendas de la Policía Nacional, luego de casi tres años de haber sido llamado a calificar servicios durante el gobierno de Iván Duque.



Desde que el presidente, Gustavo Petro, anunció el reintegro de Salamanca a la insitución, el general ha expresado su alegría de incorporarse nuevamente y servir a la patria. Sin embargo, el hijo de Salamanca no habría recibido la noticia con la misma emoción.

Cabe recordar que, tras su salida de la Policía, Salamanca tuvo que sacar a su familia del país y estuvo año y medio distanciado de ellos, hasta que fue designado cónsul en Florida, EE. UU., cuando le prometió a su hijo que nunca se volverían a separar.

"Cuando me reencuentro con ellos, mi niño me preguntó: 'Papá, ¿nunca más te vas de mi lado?'. Y yo le dije: 'Nunca me voy a ir de tu lado. Y ahora, cuando se dio cuenta de que volví a Colombia a asumir esta responsabilidad, me reclamó", contó el general en una entrevista con la revista Semana.

Entre lágrimas, el hijo de Salamanca le hizo un fuerte reclamo al general, señalándolo, incluso, de mentiroso: "Me dijo: 'papá, me mentiste, dijiste que nunca más te ibas de mi lado, que nunca más me abandonarías. Ahora te vas. ¿Por qué me mentiste?'", confesó Salamanca.

Pese al desacuerdo con su hijo, el general William Salamanca decidió regresar a Colombia y asumir la responsabilidad de ser el nuevo Director Nacional de la Policía, pues, en sus palabras, puso los intereses del país por encima de los de su familia.

Ahora, que asumió el cargo, Salamanca espera que su hijo pueda entender el porqué aceptó regresar a la Policía.

"Bueno, hijo, aquí está tu papá para decirte que te amo, que solamente te pido oraciones para que nos vaya bien. Después entenderás por qué tomé la decisión, por ayudar a niños como tú que necesitan mucho de una institución como la Policía. Eso me conmueve. Tú, afortunadamente, hijo, tienes bienestar, felicidad, amor, cariño, una vida digna, pero hay niños como tú que no la tienen", fue el mensaje del general a su hijo frente a las cámaras de Semana.

¿William Salamanca abrió la posibilidad al voto en las fuerzas armadas?

En entrevista con el medio mencionado, el general William Salamanca también reveló que, como civil, participó por primera vez de unas elecciones y lo hizo votando a favor del presidente Petro.

"Fue mi primer voto y eso fue histórico para mí. Porque, hablando de ese tema, también la sociedad colombiana reclamará y le llegará el momento a la fuerza pública para que ejerza su derecho al voto", aseguró el general.

En ese sentido manifestó que le gusta la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan votar, pero, eso sí, advirtió que de hacerse realidad debe ser un proceso cuidadoso y responsable para evitar la "fractura institucional y que la política permee la fuerza pública".

"Históricamente, hemos tenido antecedentes, hablo por lo que sufrió la Policía en la década de los años cuarenta. Entonces, se contamina de la política, claro, y viene esa fractura institucional", explicó Salamanca a Semana.

