Avión de Avianca: la verdad que aún no aparece

Vieron caer fuego del cielo. Los reportes no tardaron en llegar a las emisoras radiales: un avión había explotado en el aire. Después de unos minutos de confusión, comenzaron a leer los nombres de los 107 ocupantes, todos muertos. Si oírlos era devastador para los familiares, llegar hasta aquel cerro cubierto de frailejones y arbustos –donde aterrizó en pedazos ese Boeing 727-21 de Avianca después del estallido de la bomba– daba terror: decenas de cuerpos desmembrados, mezclados con partes del fuselaje, se extendían en un radio de cinco kilómetros.



Ese fue apenas el comienzo del calvario que los familiares de quienes fallecieron aquel 27 de noviembre de 1989 han tenido que vivir por más de tres décadas. Se trata de una de las peores tragedias de la historia nacional, que ahora está retratada en el informe ‘Una mirada del atentado al avión de Avianca: narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano’. El documento, de 289 páginas, fue elaborado por la Fundación Colombia con Memoria –presidida por Gonzalo Rojas, hijo de una de las víctimas– y será presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.



"Lo que hace el informe es reivindicar no solamente la historia de lo que ocurrió, sino un caso en el cual llevamos décadas sin conocer la verdad de los hechos. Va a ser lo más cercano que nosotros tengamos sobre justicia y sobre verdad”, cuenta Rojas, quien encabezó las dos etapas de producción del informe, entre 2019 y 2020, con respaldo del Programa de Apoyo al Sistema de Justicia Transicional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de Suecia en Colombia.



La aeronave comercial de Avianca, de matrículas HK 1803, despegó a las 7:13 de la mañana desde el Puente Aéreo de Bogotá, con destino a Cali. Pero cuatro minutos después, a las 7:17 a. m. –cuando apenas estaba tomando altura sobre los campos del municipio vecino de Soacha–, explotó en el aire.



Y así comenzó la tortura. Imagine salir a buscar el cadáver de ese ser querido que le prometió que regresaría en la noche o a los pocos días, contarle al resto de su familia que ya no estará más, enfrentarse al duelo, saber que se lo arrebataron sin razón, en una época en la que solo bastaba con nacer para tener un boleto en la lotería de un bombazo o una incursión armada perpetrada por narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares. Imagine pasar más de treinta años exigiendo justicia por todo eso, sin ninguna respuesta.



“Yo fui al sitio donde cayó el avión y lo rescaté, yo lo saqué, lo identifiqué, identifiqué la tripulación. ¿Cómo quiere usted que quede uno?”, cuenta el papá de uno de los pilotos. El esposo de una de las pasajeras, con quien tenía una hija de apenas cuatro años, se enfrentaba a una conversación que nadie quisiera tener: “Me preguntó: ‘¿Y mi mamá?’. Y yo le dije: ‘Mamá murió. Mamá está en el cielo’ ”. La hermana de otro de los ocupantes, quien vivía en el exterior y no alcanzó a llegar al entierro, narra una tragedia adicional que se desprendió del hecho: “Mi padre no pudo manejar o contener esta tristeza y murió pocos años después... tristeza moral”.



Estos son apenas tres de los testimonios que se leen en el informe de Colombia con Memoria sobre el atentado, al que tuvo acceso EL TIEMPO, y que revela detalles inéditos sobre la investigación: entrevistas con fichas claves del caso, documentos y testimonios contradictorios, análisis de las hipótesis a las cuales se les ha seguido el rastro durante los últimos 31 años. Y a eso le suma un amplísimo contexto y revisión bibliográfica sobre el narcotráfico y la violencia de finales de los 80 y principios de los 90, desde sus antecedentes hasta sus impactos.



“Ojalá que desde la Comisión de la Verdad, cuando tengan todas las herramientas para hacer la explicación de las razones por las cuales se prolongó el conflicto armado en Colombia, se entienda que el narcotráfico y el narcoterrorismo tuvieron un papel determinante. Y además, que se evalúe el reconocimiento de las otras víctimas que dejó el cartel de Medellín”, resalta Gonzalo Rojas.



Lo dice con la ilusión que los años de espera no les han arrebatado a los familiares de las 107 personas que murieron en el atentado al avión de Avianca. En 2009, cuando comenzaron a reunirse y decidieron formar la fundación, después de luchas individuales contra la impunidad y en pro de la reparación administrativa, tenían “un propósito –recuerda Rojas–: que esto no fuera a quedar en el olvido”. Ahora, de la mano de la Comisión, las víctimas consuman esa meta.