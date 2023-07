El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Plata-Bahía Málaga, ubicado en Buenaventura, lanzó un clamor por las amenazas que han estado recibiendo, a través de llamadas y videollamadas, por parte de grupos armados.



Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Mediante un comunicado público, el colectivo informó que este 12 de julio “fueron nuevamente llamados con fuertes amenazas de muerte por el no cumplimiento de extorsiones el representante legal del consejo comunitario y la junta del consejo comunitario La-Plata Bahía Málaga”.



Según indicaron, las amenazas las están haciendo miembros de grupos ilegales de Buenaventura y en una de las últimas identificaron a uno de los hombres que aparece en el cartel de los más buscados publicado por la Policía en los últimos días.



“Frente a estos reiterados hechos amenazantes responsabilizamos al Gobierno nacional y las autoridades competentes por lo que le pueda pasar a cualquier miembro de nuestra Junta de Consejo, Representante Legal y Líderes Visibles de nuestra organización”, señala el Consejo Comunitario en su comunicado.



Añadió que esta no es la primera vez que son amenazados, sino que desde 2006 han venido recibiendo intimidaciones y “frente a las mismas entidades como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección no han hecho más que hacernos diligencias, infructuosos formularios sin ninguna medida real y efectiva en torno a nuestra seguridad y movilidad”.

Le exigimos al Gobierno nacional y autoridades competentes medidas de protección urgentes

De hecho, expusieron que nunca han tenido medidas de protección por parte de las autoridades competentes.



“Les exigimos al Gobierno nacional y autoridades competentes medidas de protección urgentes. El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Plata-Bahía Málaga es uno de los consejos comunitarios víctimas por descuido y desatención del Estado a pesar de estar con medidas inoperantes de reparación colectiva por parte de Unidad de Víctimas”, concluyó el Consejo.

