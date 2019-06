Los vínculos del coronel que acompañaba a ‘Gárgola’ en carro oficial

Una alerta de inteligencia de la Policía le permitió a la Fiscalía General determinar que, el domingo pasado, Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola –señalado jefe de la estructura criminal ‘la Constru’–, se movía en un carro oficial del Ejército desde Bogotá hasta Soacha.



La investigación de la Fiscalía llevó a concluir que ‘Gárgola’ llevaba en Bogotá por lo menos dos meses, y que se encontraba en una guarnición militar de la capital, protegido por un oficial del Ejército.

Se trata del coronel Elkin Alfonso Argote Hidalgo, quien el domingo pasado, mientras estaba de permiso, escoltaba el desplazamiento que hacía ‘Gárgola’ hacia el sur de Bogotá, justo en el momento en el que la Selección Colombia jugaba contra Paraguay.



Así, el carro fue interceptado en Soacha, y aunque en el procedimiento ‘Gárgola’ fue detenido, el coronel está libre ya que en el momento de la detención de Bastidas no había ningún requerimiento judicial contra el oficial.



Sin embargo, fuentes de la Fiscalía confirmaron que contra el uniformado ya se inició una investigación por posible obstrucción a la justicia por presuntamente ayudarle a evadir las autoridades al jefe de ‘la Constru’, una de las bandas que mueve la producción y comercialización de cocaína en el departamento de Putumayo.



‘Gárgola’ estaba en libertad desde el 2017 porque, presuntamente, habría pagado dinero para hacerse pasar como integrante del frente 48 de las Farc, pero supuestamente es un narco camuflado que ha estado dirigiendo ‘la Constru’ en el sur del país.

"El coronel fue vinculado a la investigación porque abiertamente hubo una obstrucción a la justicia ya que desplazaba a 'Gárgola' en un vehículo oficial. De no ser por la pericia de la Policía, no se habría podido detectar que el señalado delincuente se movía allí", dijo un investigador.



Luego de estos hechos, el Ejército anunció que inició una investigación disciplinaria y otras medidas administrativas contra Argote para separarlo de su cargo, así como un proceso para que responda ante la Justicia Penal Militar.



Una de las razones por las que el coronel le habría prestado su ayuda a ‘Gárgola’ y no informó a las autoridades de su paradero, dicen los investigadores, es que el militar y el señalado narco son cuñados.



El oficial, dicen fuentes cercanas al caso, está casado con la hija de una exdiputada de Putumayo, quien tiene otra hija que tendría una relación sentimental con el jefe de ‘la Constru’.

Un influyente militar

El coronel Argote, quien nació en Pasto e ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991, se desempeña como jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército. Así, tiene control e influencia sobre 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares distribuidos en todo el país, centros en donde se define la situación militar de miles de jóvenes cada año.



Desde esa institución, además, Argote tiene el poder de firmar contratos y suscribir certificados sobre la situación militar de particulares.



Antes de llegar al cargo que hoy ocupa, Argote Hidalgo fue comandante de la Primera Zona de Reclutamiento en Boyacá, que tiene jurisdicción en los 123 municipios de ese departamento.



El Ejército afirmó en un comunicado de prensa que, la noche anterior al operativo contra ‘Gárgola’, fue informado de la relación que ese señalado narco tenía con el oficial, y del procedimiento que se efectuaría, ante lo que “de manera inmediata se adoptaron las medidas pertinentes”. También aseguró que apoyará “el proceso de investigación que permita determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos”.

