Video: Santrich reaparece y amenaza de muerte al presidente Duque

Un controversial video, revelado por NTN 24, se conoció en la tarde de este lunes. En la grabación, el exjefe de las Farc Jesús Santrich, hoy disidente en la 'Segunda Marquetalia', le dice al presidente Duque: "Memento mori", expresión que se traduce como "recuerda que morirás".



Según señaló el canal, citando información de fuentes de inteligencia, el mensaje de Santrich fue filmado en territorio venezolano el pasado 13 de febrero.



#PRIMICIA @LaNocheNTN24 #ReapareceSantrich desde Venezuela para amenazar al presidente de Colombia Iván Duque. Según fuentes de inteligencia, las imágenes fueron grabadas el 13 de febrero de este año en territorio venezolano 👇🏼 Todos los detalles en minutos a las 6 pm por @NTN24 pic.twitter.com/HPWXCOXLB0 — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) February 22, 2021

Estas fueron las palabras que dijo el guerrillero: "Memento mori, Duque. A todo Procusto le llega su deseo, es decir que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos".

Frente a la amenaza de Santrich, quien aparece en el video vestido con camuflado oscuro, sus típicas gafas y sin bigote, el presidente Iván Duque reaccionó. "No temo a amenazas de delincuentes. Los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano", dijo el jefe de Estado.

Otras apariciones

Desde agosto de 2019, cuando se conoció un video en el que junto con Iván Márquez, 'Romaña, 'El Paisa' y otra veintena de guerrilleros fuertemente armados Santrich anunciaba su regreso a la confrontación, se han conocido varias grabaciones en las que el otrora negociador de paz envía mensajes polémicos.



Una de estas salió a la luz en noviembre del año pasado. Allí, Santrich agradeció a quienes "lo defendían" y acusaron a la Fiscalía de ejecutar un 'entrampamiento' en su contra, en el caso de narcotráfico por el que fue capturado luego de haber firmado el acuerdo de paz.



"Quisiera expresar mi agradecimiento para quienes creyeron en nosotros, a pesar de esa ofensiva mediática de mentiras, sin pruebas, que se desató; primero contra mi nombre y condición de revolucionario, y luego contra Iván Márquez y otros compañeros tildados de narcotraficantes", dijo Santrich en su momento.



Tras conocerse ese mensaje, algunas de las personas mencionadas por Santrich salieron a rechazar sus palabras y aclarar que no defendían al delincuente.



"No se equivoque, Santrich. Yo no lo defiendo a usted, sino al acuerdo de paz", dijo el senador Roy Barreras.



El senador Iván Cepeda, otro de los mencionados, también rechazó lo dicho por Santrich. “Que no haya ninguna equivocación: yo defiendo el proceso de paz y el acuerdo, no a quienes retomaron las armas y abandonaron a sus compañeras y compañeros, 243 de los cuales han sido asesinados”, escribió Cepeda en su cuenta de Twitter.

