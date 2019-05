'Uno no puede comparar un tóxico como el glifosato con un alimento'

A los expertos en materia antinarcóticos les llamó la atención la polémica defensa que hizo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez del uso del glifosato este martes en Estados Unidos.



La 'vice' colombiana afirmó en una charla en el American Enterprise Institute que: "Estamos pendientes de que la Corte nos facilite las cosas, sin poner condiciones imposibles, una condición como que haya pruebas 100 por ciento que (la fumigación) no causa efectos a la salud. Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma".

La Corte había prohibido erradicar cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato por las dudas que genera esa sustancia en la afectación a la salud humana.



El director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, piensa que lo que afirmó la vicepresidente Ramírez es "una frase inapropiada".



"El glifosato es un herbicida por lo tanto es tóxico. Uno no puede comparar un tóxico con un alimento ni con el exceso de un alimento", dice Zuleta.



El profesor de los Andes también señala a propósito de las polémicas afirmaciones de la alta funcionaria que "hay estudios científicos de afectaciones a la salud que puede ocasionar el glifosato. El asunto está en la concentración que se requiere para una maleza cualquiera y un cultivo entero, como el de coca que requiere concentraciones altas. En ese sentido el carácter tóxico es muy superior en este último caso por esa circunstancia. El glifosato no es el mismo que se utiliza en la coca al que se utiliza en el arroz, por ejemplo”.



Para Eduardo Díaz, anterior director de la oficina encargada de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en la administración del presidente Juan Manuel Santos, el tipo de afirmaciones como las que hizo Ramírez le parecen"increíbles".



Díaz explica que "la decisión de la Corte Constitucional fue por un principio de precaución. Hay indicios en la comunidad internacional de que puede ser cancerígeno, por eso se trata de una medida de precaución. Si hubiera prueba de que es cancerígeno ya estaría prohibido para cualquier uso, pero la Corte lo prohibió para la aspersión aérea, no en condiciones controladas -como puede ser la fumigación terrestre- por las que también ha sido sancionado en Estados Unidos Monsanto al causar daños a la salud".



En estos momentos la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento que hace a su decisión sobre el glifosato, analiza la petición que hizo el Gobierno para que suavizara las condiciones para usar esa sustancia en las aspersión aérea de cultivos de coca.



Más allá del tema de la salud, para el experto Díaz, lo clave no es cuánto se alcance a erradicar sino cuál es la mejor metodología para que no exista resiembra. "El problema de la coca no es cuánto se siembra, sino cuánto se resiembra. Colombia en su historia ha fumigado 1'600.000 hectáreas y ha erradicado manualmente otras 600.000. No basta con retirar la coca, sino que no se resiembre", dice Díaz.



En ese sentido, la ONU ha dicho que el programa de sustitución voluntaria de cultivos tiene una tasa de resiembre del 0.6 por ciento, en el primer año de haberse implementado esa política derivada del acuerdo de paz. "Esa tasa es infinitamente mejor al 35 por ciento de resiembra que tienen los procesos de erradicación forzosa. Ahí está el camino, que es difícil sí, pero el oto más porque retira coca y resiembra.



En todo caso, el exdirector del programa de sustitución de cultivos aclara que se debe conjugar una estrategia de erradicación forzosa, en los lugares donde se pueda, y sin afectación a la salud de las comunidades. Pero en definitiva, en términos de cosos y de inversión para el desarrollo, defiende la sustitución, sin perjuicio de que se deban seguir atacando a las redes del narcotráfico.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET