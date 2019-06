En Sucre y Bolívar buscan a más de 3.400 desaparecidos por conflicto

Desde hace dos semanas la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) comenzó su despliegue territorial para cumplir con la gran labor de encontrar a más de 120.000 personas desparecidas por el conflicto armado. Desde su oficina en Sincelejo, la UBPD se enfocará en la búsqueda 62 municipios (26 en Sucre y 36 en Bolívar) de quienes desaparecieron en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con datos estadísticos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Sucre se lograron documentar 945 casos de desaparición entre 1958 y 2016, siendo los lugares de mayor número de víctimas: San Onofre (223); Sincelejo (181); Ovejas (106), y Coloso (45).



En ese mismo periodo, en Bolívar hay registros de 2.812 casos, cuyo listado por zona está encabezado por San Pablo (con 451); seguido por El Carmen de Bolívar (367); Cartagena (214), y Simití (184).



No obstante, puede haber un subregistro puesto que cada institución cuenta con estadísticas distintas.



El equipo de la UBPD será el encargado del relacionamiento con las víctimas, organizaciones sociales, instituciones y actores sociales; la articulación interinstitucional a nivel local, y el desarrollo de actividades de recolección de información sobre las personas desaparecidas y los lugares en donde se encuentren.



Además, su tarea también está orientada al asesoramiento para la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda, y está referida a la pedagogía para el acceso al mecanismo.

El equipo territorial de la UBPD en Sincelejo está establecido en la sede de Pastoral Social, en la calle 27 No. 11-59 (barrio Rita Arrázola). Allí pueden acudir personas que tengan información sobre personas desaparecidas y llevar lo que consideren importante para la búsqueda: documentos, filmaciones, recortes de periódicos, papeles o fotografías. No es necesario volver a hacer los trámites que ya han hecho con otras instituciones, como denuncias, pues la Unidad tomará los datos con los que ya cuenten otras entidades del Estado.



Cabe recordar que por ser un mecanismo humanitario y extrajudicial, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada como prueba para atribuir responsabilidades.



Además de esta oficina en Sincelejo, la Unidad ya está presente en San José del Guaviare (Guaviare); Puerto Asís (Putumayo); Villavicencio (Meta); Cali (Valle del Cauca); Apartadó y Rionegro (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); Cúcuta (Norte de Santander), y Barrancabermeja (Santander). Las direcciones de cada lugar pueden consultarse en la página web de la entidad.



Al finalizar el año, la UBPD tiene previsto estar presente en siete ciudades adicionales, para completar 17 equipos territoriales encargados de buscar: víctimas de desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilegal, así como a integrantes de la Fuerza Pública y miembros de grupos al margen de la ley que fueron desaparecidos en el marco del conflicto.

