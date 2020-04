Por las víctimas, convocan a encender una vela en casa este 9 de abril

Cada 9 de abril, desde que se aprobó la ley de víctimas, en 2011, se conmemora el día por la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Esta fecha, que coincide con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, como uno de los hitos de la Violencia, toma este año al país en medio del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Por esa razón, organizaciones de víctimas están convocando a que esta vez sea desde casa que cada hogar tenga un gesto de solidaridad con los casi 9 millones de personas que han sido víctimas del conflicto armado en el país.



El llamado es a que desde cada casa se prenda una luz “de la solidaridad y en memoria de quienes no han podido regresar al hogar”, como afirma César Santoyo, director ejecutivo de la Corporación Orlando Fals Borda.



La convocatoria busca que este jueves, a las 8:00 p.m., se prendan luces en honor a las personas que han sufrido el horror de la guerra, incluyendo a líderes y lideresas sociales asesinados en el país.



Santoyo recordó que en Colombia, seis décadas de conflicto han dejado más de 262 mil muertos y que cerca del 89 % del total de víctimas lo fueron de desplazamiento forzado, en muchas ocasiones combinado con otras formas de victimización.



La ley de víctimas y restitución de tierras, 1448 del 2011, ha sido el instrumento legal más importante de reconocimiento de quienes sufrieron a manos de los distintos actores armados del conflicto, y además de establecer el 9 de abril como fecha de conmemoración, también les dio a las instituciones estatales obligaciones al respecto.



En este sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica, también creado por esa ley, está impulsando el hashtag #9AUnaSolaVoz y un micrositio desde el Museo Nacional de Memoria (que puede consultar aquí) en el que se establece una agenda virtual para esta semana en la que se preguntan por los hechos del asesinato de Gaitán y por cómo podemos ser solidarios con las víctimas.



No obstante, hay que recordar que la actual dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica ha tenido diferencias con colectivos de víctimas que, al manifestar su falta de confianza en la gestión del director Darío Acevedo, han decidido incluso retirar sus archivos del centro.



Asimismo, este año la conmemoración tiene ingredientes adicionales, dado que en diciembre del 2019, tras un largo debate nacional, la Corte Constitucional decidió extender la vigencia de la Ley de Víctimas, y ordenó al Congreso legislar al respecto a más tardar en 2021. De no hacerlo, dijo el tribunal, la ley se extenderá automáticamente hasta el 7 de agosto del 2030, por 10 años más.



Esta decisión incluye la extensión de las medidas de reparación, todavía en marcha desde el Estado, así como las de restitución de tierras que hubieran sido despojadas en medio del conflicto armado.



Otro componente de esta celebración, pese a la virtualidad, correrá por cuenta del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.



El componente principal de este sistema creado en el acuerdo de paz con las Farc es la centralidad de las víctimas, y así se manifestará también este 9 de abril.



