Un hueco en la seguridad de Colombia llamado Venezuela / Opinión

Por décadas, el factor crítico en la seguridad y la persistencia de violencia política en Colombia ha sido el narcotráfico. La presencia de los cultivos ilegales y el control sobre las rutas del narcotráfico permitieron que los grupos armados sobrevivieran por más de 30 años al fin de la guerra fría. A la vez, los millonarios recursos del narco nutrieron e hicieron más complejas y peligrosas las bandas dedicadas al sicariato y al control de las pequeñas rentas criminales en ciudades y regiones.



Nuestro Estado entendió ese desafío y las instituciones y la legislación se adaptaron para tratar de enfrentarlo. Bloques de Búsqueda, narcofumigación, leyes de extinción de dominio y extradición son algunas de las fórmulas utilizadas, unas con más éxito que otras y con la certeza de que, 50 años después, esa batalla contra el narcotráfico está lejos de ganarse.



El largo preámbulo vale para advertir que en el mapa de la seguridad está jugando hace años un elemento que nos complicó el tablero, y frente al que no parecemos tener —no se ve o no se conoce— una estrategia integral como Estado: el factor Venezuela.



Apenas este fin de semana, criminales de las disidencias y del Eln que se refugian al otro lado de la frontera asesinaron en Arauca a cinco militares. En ese departamento el homicidio está disparado por la guerra de las disidencias y la banda venezolana ‘Tren de Aragua’.



Entre lo que pasa en Arauca y la creciente ola de inseguridad protagonizada por ciudadanos venezolanos en varias regiones hay un vaso comunicante: el régimen de Maduro, motor del éxodo de millones de sus conciudadanos –algunos de los cuales terminan en el delito– y cómplice de todas las bandas que aprovechan su territorio para delinquir en los dos países.



Asumir y entender el factor Venezuela, y diseñar estrategias para enfrentarlo de manera pragmática, desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, siguen siendo tareas pendientes. Tras cada nuevo hecho hay reacción y anuncios, pero nos siguen faltando inteligencia militar y policial, colaboración interinstitucional, efectividad de la justicia y mucha anticipación y prevención.



¿Existe una estrategia puntual de seguridad (más tropas, reentrenamiento, uso de tecnología de drones) para los departamentos de la frontera, de La Guajira a Vichada? ¿Tienen esos departamentos más Fiscalía y Policía Judicial? ¿Hay control sobre los antecedentes criminales de venezolanos que intentan entrar al país? ¿Es posible buscar acercamientos con algunas autoridades venezolanas para coordinar acciones contra la delincuencia que golpea por igual aquí y allá?



A Colombia le está tocando la parte más dura de la crisis venezolana. Y la comunidad internacional, que aún no desembolsa los anunciados fondos para la atención humanitaria de los migrantes, nos está dejando solos con las secuelas de seguridad derivadas de ese desmadre.



