En las últimas horas se conocieron varios tuits hechos por Eliércer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', en el que aseguraba que el Eln no reclutaba a personas sino que quienes ingresaban a esa guerrilla lo hacían por voluntad propia, lo que causó polémica en la red social.

Las declaraciones del primer comandante de esa guerrilla en medio del proceso de reactivación de los diálogos entre el Gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional fue fuertemente cuestionada y finalizó con la suspensión de su cuenta por parte de Twitter.



"El ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse", escribió primero 'Antonio García'.

Además, señaló que el Eln no reclutaba menores de 15 años porque “el Derecho Internacional Humanitario establece que no puede incorporarse a una fuerza combatiente menores de 15 años; en el ELN se hace con mayores de 16 años” y señaló al Estado y a la Fuerza Pública como los responsables del reclutamiento forzado de menores.



“Quien recluta menores son las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, lo hacen desde los 8 o 9 años, los preparan para que cumplan misiones de inteligencia infiltrándolos en los frentes guerrilleros", y añadió que "han sido muchos los casos de jóvenes que han sido capturados como infiltrados, y han sido liberados por medio del CICR, con las pruebas documentadas de sus misiones de inteligencia; pero el CICR los ha presentado como secuestrados por el ELN, tergiversando completamente la verdad", dijo Chamorro.



Las palabras del comandante del Eln tendrían relación con las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien anunció hace poco que las Fuerzas Militares no realizarán bombardeos en zonas donde haya presencia de menores de edad.



Debido a este hilo sobre reclutamiento forzado, Twitter suspendió la cuenta de 'Antonio García'. Según la red social, "si se descubrió que una cuenta incumple nuestras reglas, los tweets de esa cuenta se ocultarán detrás de un aviso".



