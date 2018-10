Narcos están tras turba que impidió operativo antinarcóticos en Cauca

Disidencias de las Farc, el Eln y narcos mexicanos, que controlan los cultivos ilícitos en el sur de Cauca, estarían detrás de la movilización de una turba de unas 500 personas que el viernes retuvieron por varias horas a cerca de 60 soldados y funcionarios del CTI que realizaban un operativo contra un cristalizadero de droga en Argelia, Cauca, el segundo mayor productor de coca del departamento, superado por el municipio de El Tambo, ambos en el sur de Cauca.

La comunidad exigía a los militares y funcionarios que devolvieran la droga incautada, que previamente había sido depositada en un helicóptero que apoyaba la operación.



Esa aeronave finalmentepudo salir del lugar con una parte de la cocaína decomisada, pero posteriormente se precipitó a tierra, causando la muerte de sus cuatro tripulantes. Los cuerpos de los militares ya fueron recuperados y trasladados a Popayán para las labores forenses.



Precisamente el mal tiempo es una de las hipótesis sobre la razón de la caída de la aeronave, aunque el siniestro es investigado a fondo por la Fiscalía y la Fuerza Aérea.

De acuerdo con la Fiscalía, la zona donde la comunidad impidió el operativo es controlada por Pedro Luis Zuleta Noscué, ‘el Inválido’, un indígena caucano que por años negó su pertenencia a las Farc, pero hizo parte del proceso de paz con esa guerrilla.



Zuleta, que fue incluido esta semana en la lista Clinton, escondería bajo su imagen de persona discapacitada –no tiene movilidad en las piernas- la actividad de narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Cauca, Ricardo Cifuentes, dijo que en la zona también operan el Eln y hasta narcos de carteles mexicanos.



“Hemos podido establecer que luego de que el Gobierno Nacional negocia con las Farc, quienes entran a desarrollar la actividad del narcotráfico son los residuales de las guerrillas y el Eln. También se tiene claridad de grupos mexicanos que quieren controlar el territorio”, comentó.

El funcionario agregó que el pasado gobierno “dejó implementado el plan de sustitución de cultivos, pero el programa no tenía financiación; esas demoras han generado que los narcotraficantes que dominan la zona impulsen a las comunidades a seguir en lo mismo”.



Sobre la situación de Argelia, su alcalde, Diego Aguilar, aseguró que la falta de oportunidades en la zona ha hecho que la comunidad se dedique a cultivar coca. El total aproximado de hectáreas en esta zona es de 3.500. “Los cultivos ilícitos están principalmente en el Sinaí y El Plateado, en general, en la mayoría de corregimientos del norte del municipio”, explicó.



Sin embargo, esta no es la primera vez que la comunidad ha impedido trabajos antinarcóticos. Según la Fiscalía, hace dos semanas la comunidad les quitó una droga incautada a soldados del Ejército bajo la arenga de que era un territorio cocalero al que no podía volver a ingresar la autoridad.



Además,en el 2009, en el corregimiento El Plateado, la población sacó a los policías de la estación y en el 2015 expulsaron también a los del corregimiento de El Mango. En noviembre del 2015 y marzo del 2016 se enfrentaron al Ejército para impedir la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Por ahora, por los hechos del viernes, la Fiscalía comenzó una investigación por secuestro y violencia contra servidor público. “Los narcotraficantes responsables de la asonada y del secuestro, responsables además de movilizar en forma intimidante a la comunidad, serán inmediatamente judicializados”, aseveró el fiscal Néstor Humberto Martínez.

