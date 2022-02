"Como no tenemos cultivos de coca, los grupos no nos molestan. Esa es una ventaja de la legalidad”, asegura Tilsia Motta Bermúdez, líder comunitaria, madre de tres hijos, de los cuales dice se siente orgullosa porque “los sacamos adelante con mi esposo, son trabajadores y muy responsables”.



La mujer, que está sobre sus 50 años, piel curtida por el sol, sonríe y afirma que varias cosas la motivaron a cambiar los cultivos ilícitos, “lo primero es que hay mucha violencia alrededor de la coca, no hay tranquilidad. Además, uno no vive con la zozobra de que el Ejército llegue a erradicar, o que nos metan a la cárcel”.



Tilsia baja la voz y señala que con la coca se pueden comprar más cosas, “pero la vida no se la devuelve a uno nadie y la tranquilidad no tiene precio”, puntualizó al señalar que vive muy feliz en su finca ubicada en la inspección Palmarito, vereda Patio Bonito, a unas tres horas por tierra de Cumaribo, Vichada.



Su vecino, José Vicente Barragán, de 53 años, nació en La Mesa (Cundinamarca), pero hace más de 20 años se trasladó al Vichada en busca de un mejor futuro, se enamoró y junto a su pareja educan a un hijo de 14 años, “al que quiero llevar por el camino de la legalidad”, aseguró.



A José se le ve en la cara el trajín del campo, y más en estas tierras donde el viento no corre, la temperatura puede llegar a los 38 grados centígrados, pero que goza de coloridos atardeceres donde la caída del sol pinta trazos rojizos que se difuminan en el horizonte con la caída de la noche.



José, siempre sonriente, es el vicepresidente de Asopoare, integrada por 30 campesinos, que dejaron la coca para cultivar cacao, “vemos en esto una esperanza y una posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó.



Él vive en Palmarito, donde afirma no hay vías, mucho menos carreteras y por eso pide al Gobierno “que ayude con infraestructura porque a futuro queremos sacar nuestras cosechas, queremos seguir por el camino derecho”, asentó.

En el mismo sentido se pronunció Parmenio Arenas, de 41 años, cultivador de cacao que nació en Monterrey, Casanare, y hace 20 años llegó al Vichada buscando un futuro.



Parmenio es padre de dos niños, de 9 y 11 años, se instaló en Palmarito, “primero como recolector de la hoja de coca, luego como cultivador y hoy en día en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, cambiando de la ilegalidad a la legalidad”, afirma.



Los tres hacen parte de una asociación –que conformaron 30 familias en 2018, residentes en Palmarito– motivados al ver los resultados de otros campesinos en Vichada que cambiaron la coca por cacao.



De hecho, hoy en Vichada son 500 las hectáreas sembradas con cacao, de ellas 200 hectáreas en plena producción con dos garantías para los cultivadores: que la Fuerza Aérea les saca el cacao y que la empresa Casa Luker les compra la cosecha.

La operación de la FAC

Hace 10 años, febrero de 2012, el Gobierno estaba preocupado por el incremento de los cultivos de matas de coca al oriente del país y dentro de las acciones para frenar el narcotráfico se conformó la Fuerza de Tarea Ares, unidad integrada por personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.



Ares quedó bajo la coordinación de la Fuerza Aérea y su sede de operaciones en el Grupo Aéreo del Oriente, ubicado en Marandúa, Vichada, cuyo acceso únicamente es por aire.



Cuando Ares entró en acción, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, había detectado en la zona 1.242 hectáreas sembradas con matas de coca; esos narcocultivos de acuerdo con inteligencia se encontraban en lo que llamaban el Triángulo Negro (que integraban tres inspecciones de Marandúa: Chupave, Puerto Príncipe y Güerima), donde en ese momento, además, había una alerta por la presencia de las hoy extintas Farc, por el creciente tráfico de cocaína y de armas aprovechando la porosidad de la frontera.



El Triángulo Negro había sido el fortín del ‘Negro Acacio’, un jefe guerrillero que incursionó en el tráfico de cocaína en el oriente del país y que aprovechó la frontera para fortalecer tratos con mafias de Brasil, hasta que cayó en medio de una gigantesca operación de las Fuerzas Militares que incluyó el bombardeo de su campamento en 2007.



El primer comandante de la Fuerza de Tarea Ares fue el coronel José Gabriel González Díaz, hoy en retiro tras una carrera de 28 años en la FAC. “En esa época estaban las Farc con el control de las rutas y la producción de coca y lanzamos una serie de operaciones de interdicción sobre la frontera por los ríos Meta y Orinoco”, dijo Díaz.



El coronel afirmó que paralelo al trabajo de los grupos de erradicación se pensó en una propuesta, “que en su momento se creyó sin fundamento y era que los campesinos sustituyeran la coca de manera voluntaria”.

Juega por la vida

El cacao que produce en Vichada es catalogado como "excelente". Foto: FAC

Y aunque la idea generó escepticismo, dos asesores del Comando de la naciente Ares, entre ellos el coronel en retiro Fabio Alonso Rodríguez García, quien estuvo por 30 años en la FAC, se encargaron de hacerla realidad, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la Fuerza Aérea en tierra.



El coronel (r) Rodríguez señaló que paralelo a las operaciones militares que adelantaba Ares con “contundencia”, ingresaron al llamado Triángulo Negro. “No fue fácil; ver uniformados de inmediato generaba rechazo entre la población, pero poco a poco nos fuimos ganando su confianza”, señala el oficial, quien dijo que al final lograron interactuar con la comunidad.



Se hicieron torneos de microfútbol ‘Juega por la Vida’, cuyos equipos se llamaban: honestidad, trasparencia, compañerismo, “principios que tratábamos de inculcar en los niños y jóvenes”, afirmó Rodríguez, quien destaca que ese torneo hoy se realiza, además del programa ‘Estudiar sí paga’, con el que se estimula a los mejores estudiantes de Vichada y Guainía. “La Fuerza Aérea les cubre unos viajes pedagógicos por diferentes zonas del país”, dijo.



Y entre juegos, motivación y la oferta de un futuro mejor, en 2013 la Gobernación se unió a la iniciativa de sustituir voluntariamente y junto a la FAC invitan a Casa Luker (2014) a unirse en este proyecto de vida.



Los primeros en darse la oportunidad –20 familias– estaban en Güerima, quienes viajan inicialmente a recibir capacitación por parte de Luker, a Arauca. La FAC los transportó y la Gobernación les financió los gastos de estadía.



El proyecto –inicialmente se firmó a 5 años con Luker– creció y 20 campesinos más viajaron desde Güerima hasta Manizales, y el Ejército los traslado hasta Pensilvania (Caldas), donde recibieron mayor enseñanza sobre abonos, semilla y fertilizantes en la siembra del cacao.



Fueron cuatro viajes de capacitación y esos cerca de 80 campesinos compartieron conocimientos con sus vecinos y sembraron cacao, con la ventaja de que en 2017 entró el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.



Ahora el Triángulo Negro se reconoce en todo el Oriente del país como el ‘triángulo del cacao. Un cacao calificado como “excelente” por su calidad y fermentación. Hoy son 826 familias las comprometidas con la sustitución voluntaria, y Casa Luker amplió su contrato de compra a 40 años y la FAC les reiteró a los campesinos que seguirá sacando el cacao que producen y dejándolo en la sede de Luker en Bogotá.

El comandante de la FAC, el general Ramsés Rueda Rueda, desactivó a Fuerza de Tarea Ares. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Ares se desactiva

Habernos ganado la confianza de la comunidad y trabajar en conjunto por un fin, ofreciendo oportunidades y esperanza. FACEBOOK

Tilsia, Parmenio y José fueron los invitados de honor en la ceremonia en la que se desactivó la Fuerza de Tarea Ares, la misma que fue creada para operar por 10 años y que hoy da parte de “misión cumplida”.



De 1.242 hectáreas de narcocultivos, el Simci, en 2020, detectó 121 hectáreas, gracias al trabajo de erradicación, pero sobre todo “al compromiso de los campesinos que le han cumplido al programa de sustitución voluntaria”, aseguró el coronel Rodríguez, por lo que esperan que este año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito declare la zona libre de cultivos ilícitos. A mediados del año pasado, esa oficina indicó que Caldas, Arauca, La Guajira y Cundinamarca “se mantuvieron libres de afectación en el 2020”.



La ceremonia de desactivación de Ares estuvo a cargo del comandante de la FAC, el general Ramsés Rueda Rueda, quien dijo a EL TIEMPO que la institución se siente muy orgullosa de las metas cumplidas a través de la Fuerza de Tarea, en especial “habernos ganado la confianza de la comunidad y trabajar en conjunto por un fin, ofreciendo oportunidades y esperanza”.



Para el general Rueda son muchos los logros para destacar de Ares, la disminución en un 91 por ciento de los cultivos de coca, la destrucción de 240 laboratorios para la producción de alcaloides o la incautación de más de 12 toneladas de cocaína.



“Pero lo más relevante y emocionante fue el primer vuelo que partió cargado con cacao, cacao sembrado por nuestros campesinos que creyeron en las instituciones y le apostaron a la legalidad. Son 73 toneladas de cacao producido en Vichada transportadas por la FAC”, reiteró el general.



Tilsia, Parmenio y José le pidieron al Gobierno: “Por favor, presidente Duque, no nos olvide, aquí por estas tierras le cumplimos, confiamos en su programa y por eso esperamos mayor presencia del Estado”.

